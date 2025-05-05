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Золото дорожает на фоне ослабления доллара
Золото дорожает на фоне ослабления доллара - 05.05.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне ослабления доллара
Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T08:46+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.39 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 25,92 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,8%, - до 3 269,22 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,71% - до 32,487 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.39 мск опускался на 0,41%, до 99,62 пункта. Ослабление доллара увеличивает спрос на золото со стороны держателей других иностранных валют. На этой неделе состоится майское заседание Федеральной резервной системы США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (94,8%) прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные опрошенные предполагают ее снижение до 4-4,25%. Решения относительно величины учетной ставки могут отразиться на курсе доллара.
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рынки, сша, comex
Экономика, Рынки, США, Comex
Золото дорожает на фоне ослабления доллара
Цена на золото растет на фоне ослабления доллара
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.39 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 25,92 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,8%, - до 3 269,22 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,71% - до 32,487 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.39 мск опускался на 0,41%, до 99,62 пункта. Ослабление доллара увеличивает спрос на золото со стороны держателей других иностранных валют.
На этой неделе состоится майское заседание Федеральной резервной системы США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (94,8%) прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные опрошенные предполагают ее снижение до 4-4,25%. Решения относительно величины учетной ставки могут отразиться на курсе доллара.
Золото дорожает после значительного снижения накануне