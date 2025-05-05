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Цена на золото ускорила рост до 2,38% - 05.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250505/zoloto-857292202.html
Цена на золото ускорила рост до 2,38%
Цена на золото ускорила рост до 2,38% - 05.05.2025, ПРАЙМ
Цена на золото ускорила рост до 2,38%
Стоимость золота в понедельник вечером усилила рост до более чем 2%, свидетельствуют данные торгов. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T18:24+0300
2025-05-05T18:24+0300
экономика
золото
биржевые цены на золото
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером усилила рост до более чем 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.08 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 77,26 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,38%, - до 3 320,56 доллара за тройскую унцию, утром драгоценный металл дорожал на 1%. Майский фьючерс на серебро на 18.08 мск увеличивался на 0,51% - до 32,425 доллара за унцию. На этой неделе трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут опубликованы в среду. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. Инвесторы также будут оценивать заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции. В понедельник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Согласно данным Института управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг страны в апреле вырос до 51,6% с уровня марта в 50,8%. Аналитики же прогнозировали снижение показателя.
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золото, биржевые цены на золото
Экономика, золото, биржевые цены на золото
18:24 05.05.2025
 
Цена на золото ускорила рост до 2,38%

Цена на золото вечером ускорила рост до более чем 2%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером усилила рост до более чем 2%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.08 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 77,26 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,38%, - до 3 320,56 доллара за тройскую унцию, утром драгоценный металл дорожал на 1%.
Майский фьючерс на серебро на 18.08 мск увеличивался на 0,51% - до 32,425 доллара за унцию.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Золото дорожает на фоне ослабления доллара
08:46
На этой неделе трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут опубликованы в среду. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. Инвесторы также будут оценивать заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.
В понедельник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Согласно данным Института управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг страны в апреле вырос до 51,6% с уровня марта в 50,8%. Аналитики же прогнозировали снижение показателя.
 
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