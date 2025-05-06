https://1prime.ru/20250506/akkuyu-857336702.html

Посол России в Турции рассказал о препонах строительству АЭС "Аккую"

Посол России в Турции рассказал о препонах строительству АЭС "Аккую" - 06.05.2025, ПРАЙМ

Посол России в Турции рассказал о препонах строительству АЭС "Аккую"

Международные банковские структуры чинят препоны финансированию строительства АЭС "Аккую" в Турции, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T23:24+0300

2025-05-06T23:24+0300

2025-05-06T23:24+0300

энергетика

турция

россия

аэс "аккую"

реджеп тайип эрдоган

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/83755/71/837557168_0:70:1349:829_1920x0_80_0_0_2a49a683682da76d458927780ca36baf.jpg

АНКАРА, 6 мая - ПРАЙМ. Международные банковские структуры чинят препоны финансированию строительства АЭС "Аккую" в Турции, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 2 мая, что строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время, тестовая подача электричества со станции запланирована до конца года. Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. "Строится флагман нашего сотрудничества - атомная электростанция "Аккую". Но и там не обходится без проблем, потому что те же санкции привели к тому, что закупленное для нужд турецкой атомной станции электрооборудование в фирме Simens не смогло быть поставлено из-за санкций. Пришлось покупать его в другом месте, а это потеря времени, потеря динамики, потеря темпов и так далее. То же самое можно сказать и о тех трудностях, которые мы испытываем с финансированием строительства. Ведь оно осуществляется российской стороной, и международные банковские структуры чинят ему всякие препоны. К сожалению, это так. Это ваши зрители и ваши читатели тоже должны знать", - сказал дипломат в интервью турецкой газете "Айдынлык" и телеканалу "Улусал". "В принципе, подытоживая, наше взаимодействие идет штатно, идет поступательно, мешать нам пытаются, но мы прорываемся. Вся жизнь - борьба, как говорится. И я надеюсь, что в этой борьбе мы вместе с турецким народом, с турецкими партнерами одержим очередные победы", - добавил дипломат. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://1prime.ru/20250502/turtsiya-857229405.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, россия, аэс "аккую", реджеп тайип эрдоган, алексей лихачев, росатом