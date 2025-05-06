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Акции Ford Motor дешевеют на постторгах более чем на 2% - 06.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250506/aktsii-857306191.html
Акции Ford Motor дешевеют на постторгах более чем на 2%
Акции Ford Motor дешевеют на постторгах более чем на 2% - 06.05.2025, ПРАЙМ
Акции Ford Motor дешевеют на постторгах более чем на 2%
Акции американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. снижаются в цене после закрытия основных торгов более чем на 2% после выхода финансовой отчетности,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T10:30+0300
2025-05-06T10:30+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Акции американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. снижаются в цене после закрытия основных торгов более чем на 2% после выхода финансовой отчетности, следует из данных торгов и материалов компании. Акции компании дешевеют на постторгах на 2,16%, до 9,95 доллара. По итогам понедельника акции снизились в цене на 1,07%, до 10,17 доллара. Квартальная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 471 миллион долларов, сократившись примерно втрое год к году, сообщается в отчете компании. Разводненная прибыль пересчете на акцию уменьшилась до 0,12 доллара с 0,33 доллара годом ранее. Выручка Ford уменьшилась в годовом выражении на 5% - до 40,659 миллиарда долларов. По словам компании, выручка Ford Model снизилась, причиной стало сокращение оптовых продаж, а значительное ценовое давление в масштабах всей отрасли продолжало оказывать влияние на электромобили, представленные в настоящее время на рынке. Компания при этом сохранила прогноз скорректированного показателя прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) в размере от 7 до 8,5 миллиардов долларов, без учета последствий, связанных с импортными пошлинами в США. "Принимая во внимание краткосрочные риски, особенно связанные с возможным сбоем в цепочке поставок во всей отрасли, влияющей на производство, с вероятными дополнениями и увеличениями тарифов в США... компания временно прекращает публиковать прогнозы", - также говорится в пресс-релизе Ford Motor Co.
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торги, рынки, сша, ford
Экономика, Торги, Рынки, США, Ford
10:30 06.05.2025
 
Акции Ford Motor дешевеют на постторгах более чем на 2%

Акции Ford Motor дешевеют на постторгах более чем на 2% после выхода отчетности

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкFord
Ford - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Акции американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. снижаются в цене после закрытия основных торгов более чем на 2% после выхода финансовой отчетности, следует из данных торгов и материалов компании.
Акции компании дешевеют на постторгах на 2,16%, до 9,95 доллара. По итогам понедельника акции снизились в цене на 1,07%, до 10,17 доллара.
Квартальная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 471 миллион долларов, сократившись примерно втрое год к году, сообщается в отчете компании. Разводненная прибыль пересчете на акцию уменьшилась до 0,12 доллара с 0,33 доллара годом ранее. Выручка Ford уменьшилась в годовом выражении на 5% - до 40,659 миллиарда долларов.
По словам компании, выручка Ford Model снизилась, причиной стало сокращение оптовых продаж, а значительное ценовое давление в масштабах всей отрасли продолжало оказывать влияние на электромобили, представленные в настоящее время на рынке.
Компания при этом сохранила прогноз скорректированного показателя прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) в размере от 7 до 8,5 миллиардов долларов, без учета последствий, связанных с импортными пошлинами в США.
"Принимая во внимание краткосрочные риски, особенно связанные с возможным сбоем в цепочке поставок во всей отрасли, влияющей на производство, с вероятными дополнениями и увеличениями тарифов в США... компания временно прекращает публиковать прогнозы", - также говорится в пресс-релизе Ford Motor Co.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Российский рынок акций растет в начале утренних торгов
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