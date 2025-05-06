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Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии - 06.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций демонстрирует заметный рост в начале основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. | 06.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует заметный рост в начале основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.33 мск подскакивает на 1,35% относительно предыдущего закрытия, до 2 775,74 пункта. Заметно дорожают акции "Эн+" (+3,82%), "Абрау Дюрсо" (+3,59%), НМТП (+3,1%), "Фармсинтеза" (+2,66%), "Полюса" (+2,58%). Дешевеют акции ВК (-0,44%), "Самолета" (-0,28%), банка "Санкт-Петербург" (-0,26%), "Новатэка" (-0,22%), ДВМП (-0,15%). "Сегодня-завтра поддержку нашим бумагам может оказать фиксация прибыли по "коротким" позициям в преддверии вторых майских праздников, что даст российскому рынку шанс на коррекционный отскок. Отметим, что стимулировать закрытие "шортов", в частности, может попытка ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выйти в верхнюю половину диапазона 60-65 долларов за баррель", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. "В целом рынок остается под влиянием множества факторов неопределенности – мировой политики, динамики цен на сырье, внутренних экономических прогнозов. Волатильность, вероятно, сохранится высокой", - заключают аналитики компании "Цифра брокер".
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рынки, торги, акции, москва, богдан зварич, мосбиржа, нмтп, вк
Экономика, Рынки, Торги, Акции, МОСКВА, Богдан Зварич, Мосбиржа, НМТП, ВК
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии
Индекс Мосбиржи вырос на 1,35% в начале основной торговой сессии вторника
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует заметный рост в начале основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.33 мск подскакивает на 1,35% относительно предыдущего закрытия, до 2 775,74 пункта.
Заметно дорожают акции "Эн+" (+3,82%), "Абрау Дюрсо" (+3,59%), НМТП (+3,1%), "Фармсинтеза" (+2,66%), "Полюса" (+2,58%). Дешевеют акции ВК (-0,44%), "Самолета" (-0,28%), банка "Санкт-Петербург" (-0,26%), "Новатэка" (-0,22%), ДВМП (-0,15%).
"Сегодня-завтра поддержку нашим бумагам может оказать фиксация прибыли по "коротким" позициям в преддверии вторых майских праздников, что даст российскому рынку шанс на коррекционный отскок. Отметим, что стимулировать закрытие "шортов", в частности, может попытка ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выйти в верхнюю половину диапазона 60-65 долларов за баррель", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
"В целом рынок остается под влиянием множества факторов неопределенности – мировой политики, динамики цен на сырье, внутренних экономических прогнозов. Волатильность, вероятно, сохранится высокой", - заключают аналитики компании "Цифра брокер".
Российский рынок акций растет в начале утренних торгов