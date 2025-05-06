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Провинция Канады Альберта может провести референдум о независимости

Провинция Канады Альберта может провести референдум о независимости - 06.05.2025, ПРАЙМ

Провинция Канады Альберта может провести референдум о независимости

Канадская провинция Альберта может провести референдум об отделении от страны в 2026 году, следует из текста обращения премьера провинции Даниэль Смит к... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T11:53+0300

2025-05-06T11:53+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Канадская провинция Альберта может провести референдум об отделении от страны в 2026 году, следует из текста обращения премьера провинции Даниэль Смит к гражданам. Согласно публикации, власти Альберты имеют ряд претензий к политике правительства Канады. В связи с победой на прошедших выборах Либеральной партии, которая, по словам Смит, не представляет интересы провинции, правительство Альберты выдвинет новому премьеру страны ряд требований в области энергетики, добычи полезных ископаемых, экспорта местной продукции, а также соберет рабочую группу, по итогам деятельности которой в 2026 году в Альберте может быть проведен референдум. "Наше правительство не станет включать вопрос об отделении от Канады в бюллетень референдума, однако, если появится гражданская петиция, которая соберет необходимое число подписей... Наше правительство... также включит этот вопрос в бюллетень провинциального референдума в 2026 году", - говорится в обращении, опубликованном на сайте правительства Альберты. В конце апреля на выборах в Канаде победила правящая Либеральная партия во главе с действующим премьер-министром Марком Карни.

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