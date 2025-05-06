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Минфин допускает закупки алмазов в Гохран для поддержки "Алросы"

Минфин допускает закупки алмазов в Гохран для поддержки "Алросы" - 06.05.2025, ПРАЙМ

Минфин допускает закупки алмазов в Гохран для поддержки "Алросы"

Закупки алмазов в Гохран для поддержки "Алросы" возможны, но пока таких решений нет, компания чувствует себя уверенно, заявил журналистам министр финансов... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:25+0300

2025-05-06T19:25+0300

2025-05-06T19:25+0300

экономика

антон силуанов

алроса

гохран

минфин

финансы

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Закупки алмазов в Гохран для поддержки "Алросы" возможны, но пока таких решений нет, компания чувствует себя уверенно, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. "Что касается "Алросы", то в целом компания чувствует себя уверенно. Долг к EBITDA подрос из-за того, что EBITDA сократилась в связи с тенденциями на мировых рынках", - сказал министр. Он сообщил, что Минфин рассматривает различные варианты поддержки компании, которые применялись в предыдущие годы, когда "Алроса" переживала "сложные для компании ситуации с точки зрения реализации алмазов на мировых рынках". "Речь идет о возможности закупок алмазов в рамках наших интервенций в Гохран. Мы в Гохран покупаем золото и готовы рассматривать вопросы закупок наряду с этим металлом и алмазного сырья. Это тоже, на наш взгляд, актив, который будет востребован, и который будет ликвиден как актив, который можно рассматривать в качестве резервов", - заявил глава Минфина. "Решений нет, но не исключаю, такие решения могут быть", - добавил он. Алмазная отрасль в настоящее время переживает серьезный кризис из-за снижения цен и конкуренции, которую натуральным камням составляет синтетика. А для "Алросы", которая является крупнейшим в мире производителем натуральных алмазов, ситуация усугубляется санкциями. Чистая прибыль "Алросы" по МСФО в 2024 году сократилась примерно на 77%, до 19,246 миллиарда рублей.

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антон силуанов, алроса, гохран, минфин, финансы