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Аналитик оценил перспективы роста цен на газ в Европе

Аналитик оценил перспективы роста цен на газ в Европе - 06.05.2025, ПРАЙМ

Аналитик оценил перспективы роста цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе на фоне отказа от голубого топлива из России могут вырасти до 500 долларов за тысячу кубометров, такое мнение высказал РИА Новости аналитик | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T17:54+0300

2025-05-06T17:54+0300

2025-05-06T17:54+0300

энергетика

газ

европа

сербия

сергей кауфман

ес

ек

финам

газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на фоне отказа от голубого топлива из России могут вырасти до 500 долларов за тысячу кубометров, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. "Если речь идёт об плавном отказе до конца 2027 года, то возможна разве что краткосрочная спекулятивная реакция на газовом рынке в виде роста ближе к 500 долларам за тысячу кубометров", – отметил Кауфман. Биржевые цены на газ в Европе в ожидании плана ЕК по отказу от российского газа во вторник ускоряли темпы роста до 5%, превышая 400 долларов за тысячу кубометров. Рост, таким образом, может составить около 20% относительно текущего уровня цен на европейском рынке. Страны ЕС последние три года последовательно снижали свою зависимость от российского газа – в первую очередь от трубопроводных поставок, продолжил он. В такой ситуации, по словам эксперта, ещё двух с половиной лет "более чем достаточно", чтобы при желании обнулить импорт российского СПГ, учитывая ожидаемый рост предложения на мировом рынке СПГ и развитие ВИЭ в регионе. В долгосрочной перспективе, добавил эксперт, равновесной ценой на европейском уровне является диапазон 250–300 долларов за тысячу кубометров, который является комфортным как для потребителей, так и для реализации новых проектов в сфере СПГ. Сейчас российский трубопроводный газ идет в Европу по "Турецкому потоку". Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Словакии. СПГ из России импортируют в основном Франция, Испания, Бельгия. Поставки идут преимущественно с завода "Ямал СПГ". Москва остается вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС – 19% от объема общего импорта газа регионом в 2024 году.

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газ, европа, сербия, сергей кауфман, ес, ек, финам, газопровод "турецкий поток"