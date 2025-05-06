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Фондовые индексы АТР во вторник в основном выросли
Фондовые индексы АТР во вторник в основном выросли - 06.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР во вторник в основном выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T13:26+0300
2025-05-06T13:26+0300
2025-05-06T13:26+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,13%, до 3 316,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 2,25%, до 1 958,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,7%, до 22 662,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,08%, до 8 151,4 пункта. В Южной Корее и Японии с начала недели торги не проводятся в связи с выходными днями. По итогам пятницы южнокорейский KOSPI поднялся на 0,12%, до 2 559,79 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,04%, до 36 830,69 пункта. В то же время рынки Китая во вторник провели первые торги мая после длинных выходных, продолжавшихся с 1 мая, в понедельник были также закрыты торги в Гонконге. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии издания Caixin, сократился в апреле до 50,7 пункта с 51,9 пункта в марте, что оказалось ниже прогноза в 51,7 пункта. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Китая, по версии Caixin, в то же время снизился до 51,1 пункта с 51,8 пункта ранее, что оказалось выше прогноза в 50,5 пункта.
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рынки, торги, индексы, китай, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР во вторник в основном выросли
Основные фондовые индексы АТР во вторник преимущественно выросли
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,13%, до 3 316,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 2,25%, до 1 958,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,7%, до 22 662,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,08%, до 8 151,4 пункта.
В Южной Корее и Японии с начала недели торги не проводятся в связи с выходными днями. По итогам пятницы южнокорейский KOSPI поднялся на 0,12%, до 2 559,79 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,04%, до 36 830,69 пункта.
В то же время рынки Китая во вторник провели первые торги мая после длинных выходных, продолжавшихся с 1 мая, в понедельник были также закрыты торги в Гонконге.
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии издания Caixin, сократился в апреле до 50,7 пункта с 51,9 пункта в марте, что оказалось ниже прогноза в 51,7 пункта. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Китая, по версии Caixin, в то же время снизился до 51,1 пункта с 51,8 пункта ранее, что оказалось выше прогноза в 50,5 пункта.
Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе