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Мишустин призвал привлекать частный бизнес к развитию российских аэродромов

Мишустин призвал привлекать частный бизнес к развитию российских аэродромов - 06.05.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал привлекать частный бизнес к развитию российских аэродромов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал привлекать частный бизнес в задачи по развитию аэродромов РФ. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T12:21+0300

2025-05-06T12:21+0300

2025-05-06T12:21+0300

экономика

бизнес

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рф

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михаил мишустин

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал привлекать частный бизнес в задачи по развитию аэродромов РФ. Глава кабмина во вторник приехал с рабочим визитом в Минеральные Воды, где осмотрел новый терминал международного аэропорта и провел совещание "О развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в России". "Задачи, которые перед нами стоят, масштабные. К их решению, без сомнения, надо привлекать и частный бизнес. Предпринимателям выгодно вкладываться в такие высокотехнологичные и востребованные инициативы", - сказал Мишустин на совещании. Он указал на то, что новый терминал аэропорта Минеральных Вод, в котором проходит совещание, тоже построен в первую очередь за счет внебюджетных источников и при финансовой поддержке ВЭБ.РФ с использованием механизма "Фабрики проектного финансирования". "Это такой, если хотите, пример ответственного отношения предпринимателей к работе по развитию страны. И надеюсь, что таких примеров будет больше", - добавил глава кабмина.

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