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Мишустин призвал привлекать частный бизнес к развитию российских аэродромов - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Мишустин призвал привлекать частный бизнес к развитию российских аэродромов
Мишустин призвал привлекать частный бизнес к развитию российских аэродромов - 06.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал привлекать частный бизнес к развитию российских аэродромов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал привлекать частный бизнес в задачи по развитию аэродромов РФ. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T12:21+0300
2025-05-06T12:21+0300
экономика
бизнес
россия
рф
минеральные воды
михаил мишустин
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал привлекать частный бизнес в задачи по развитию аэродромов РФ. Глава кабмина во вторник приехал с рабочим визитом в Минеральные Воды, где осмотрел новый терминал международного аэропорта и провел совещание "О развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в России". "Задачи, которые перед нами стоят, масштабные. К их решению, без сомнения, надо привлекать и частный бизнес. Предпринимателям выгодно вкладываться в такие высокотехнологичные и востребованные инициативы", - сказал Мишустин на совещании. Он указал на то, что новый терминал аэропорта Минеральных Вод, в котором проходит совещание, тоже построен в первую очередь за счет внебюджетных источников и при финансовой поддержке ВЭБ.РФ с использованием механизма "Фабрики проектного финансирования". "Это такой, если хотите, пример ответственного отношения предпринимателей к работе по развитию страны. И надеюсь, что таких примеров будет больше", - добавил глава кабмина.
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бизнес, россия, рф, минеральные воды, михаил мишустин, вэб
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минеральные Воды, Михаил Мишустин, ВЭБ
12:21 06.05.2025
 
Мишустин призвал привлекать частный бизнес к развитию российских аэродромов

Мишустин призвал привлекать частный бизнес в задачи по развитию российских аэродромов

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал привлекать частный бизнес в задачи по развитию аэродромов РФ.
Глава кабмина во вторник приехал с рабочим визитом в Минеральные Воды, где осмотрел новый терминал международного аэропорта и провел совещание "О развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в России".
"Задачи, которые перед нами стоят, масштабные. К их решению, без сомнения, надо привлекать и частный бизнес. Предпринимателям выгодно вкладываться в такие высокотехнологичные и востребованные инициативы", - сказал Мишустин на совещании.
Он указал на то, что новый терминал аэропорта Минеральных Вод, в котором проходит совещание, тоже построен в первую очередь за счет внебюджетных источников и при финансовой поддержке ВЭБ.РФ с использованием механизма "Фабрики проектного финансирования".
"Это такой, если хотите, пример ответственного отношения предпринимателей к работе по развитию страны. И надеюсь, что таких примеров будет больше", - добавил глава кабмина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Мишустин отметил важность удобных аэропортов в развитии экономики регионов
12:19
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМинеральные ВодыМихаил МишустинВЭБ
 
 
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