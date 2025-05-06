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Мишустин призвал привлекать частный бизнес к развитию российских аэродромов
Мишустин призвал привлекать частный бизнес к развитию российских аэродромов - 06.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал привлекать частный бизнес к развитию российских аэродромов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал привлекать частный бизнес в задачи по развитию аэродромов РФ. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T12:21+0300
2025-05-06T12:21+0300
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал привлекать частный бизнес в задачи по развитию аэродромов РФ. Глава кабмина во вторник приехал с рабочим визитом в Минеральные Воды, где осмотрел новый терминал международного аэропорта и провел совещание "О развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в России". "Задачи, которые перед нами стоят, масштабные. К их решению, без сомнения, надо привлекать и частный бизнес. Предпринимателям выгодно вкладываться в такие высокотехнологичные и востребованные инициативы", - сказал Мишустин на совещании. Он указал на то, что новый терминал аэропорта Минеральных Вод, в котором проходит совещание, тоже построен в первую очередь за счет внебюджетных источников и при финансовой поддержке ВЭБ.РФ с использованием механизма "Фабрики проектного финансирования". "Это такой, если хотите, пример ответственного отношения предпринимателей к работе по развитию страны. И надеюсь, что таких примеров будет больше", - добавил глава кабмина.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минеральные Воды, Михаил Мишустин, ВЭБ
Мишустин призвал привлекать частный бизнес к развитию российских аэродромов
Мишустин призвал привлекать частный бизнес в задачи по развитию российских аэродромов
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал привлекать частный бизнес в задачи по развитию аэродромов РФ.
Глава кабмина во вторник приехал с рабочим визитом в Минеральные Воды, где осмотрел новый терминал международного аэропорта и провел совещание "О развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в России".
"Задачи, которые перед нами стоят, масштабные. К их решению, без сомнения, надо привлекать и частный бизнес. Предпринимателям выгодно вкладываться в такие высокотехнологичные и востребованные инициативы", - сказал Мишустин на совещании.
Он указал на то, что новый терминал аэропорта Минеральных Вод, в котором проходит совещание, тоже построен в первую очередь за счет внебюджетных источников и при финансовой поддержке ВЭБ.РФ с использованием механизма "Фабрики проектного финансирования".
"Это такой, если хотите, пример ответственного отношения предпринимателей к работе по развитию страны. И надеюсь, что таких примеров будет больше", - добавил глава кабмина.
Мишустин отметил важность удобных аэропортов в развитии экономики регионов