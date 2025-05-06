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Австралия расширит торговлю с КНР и другими странами в условиях пошлин США

Австралия расширит торговлю с КНР и другими странами в условиях пошлин США - 06.05.2025, ПРАЙМ

Австралия расширит торговлю с КНР и другими странами в условиях пошлин США

Австралия намерена диверсифицировать экспортные рынки, в том числе за счет развития торговли с Китаем, в условиях введенных США пошлин, заявила во вторник... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T10:42+0300

2025-05-06T10:42+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Австралия намерена диверсифицировать экспортные рынки, в том числе за счет развития торговли с Китаем, в условиях введенных США пошлин, заявила во вторник министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в эфире радиостанции ABC. "Помимо уже предпринятых шагов, нам необходимо продолжать торговлю с Китаем, с которым за время нашего первого правительства были сняты торговые барьеры на сумму 20 миллиардов долларов (13 миллиардов долларов США - ред.). Нам нужно продолжать диверсифицировать экспортные рынки", - заявила глава внешнеполитического ведомства Австралии. По ее словам, нынешняя тарифная политика американского президента Дональда Трампа "более жесткая" по сравнению с его предыдущим сроком, а введенные в отношении Австралии пошлины "несправедливы и необоснованны". "Мы продолжим отстаивать свою позицию... и взаимодействовать с администрацией США, как в сфере производства стали, так и в более широком плане", - подчеркнула Вонг. В начале апреля на фоне установления президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин в отношении ряда стран посол КНР в Австралии Сяо Цянь предложил Канберре укреплять сотрудничество с Пекином, чтобы "остановить гегемонистское и агрессивное поведение США по захвату всего мира и противостоять ему". Тогда власти Австралии от этого предложения отказались, заявив о планах диверсифицировать торговлю с другими странами. В их числе назывались Индия, Индонезия, Великобритания и ОАЭ. По данным австралийского правительства, Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, составляя 26% от общего объема торговли страны. В 2023-2024 годах двусторонняя торговля достигла 325 миллиардов австралийских долларов (201 миллиард долларов США), что на 2,6% выше показателей предыдущего отчетного периода. С декабря 2015 года между странами действует соглашение о свободной торговле.

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австралия, сша, китай, дональд трамп