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Т-Банк расширил защиту от мошенничества на сценарии вымогательства

Т-Банк расширил защиту от мошенничества на сценарии вымогательства - 06.05.2025, ПРАЙМ

Т-Банк расширил защиту от мошенничества на сценарии вымогательства

Т-Банк расширил действие сервиса "Защитим или вернем деньги" на новые сценарии телефонного мошенничества - вымогательство и лжеинвестиции, говорится в сообщении | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T13:17+0300

2025-05-06T13:17+0300

2025-05-06T13:17+0300

мошенничество

финансы

банки

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Т-Банк расширил действие сервиса "Защитим или вернем деньги" на новые сценарии телефонного мошенничества - вымогательство и лжеинвестиции, говорится в сообщении пресс-службы банка. "Новые схемы телефонного мошенничества появляются каждый день, но зачастую все они - подвиды четырех глобальных сценариев: звонки от липовых сотрудников государственных ведомств и крупных компаний, шантаж, предложения работы и лжеинвестиции... Сейчас мы покрываем все самые распространенные схемы телефонного мошенничества", - отметил вице-президент, руководитель экосистемной безопасности Т-Банка Алексей Бакланов. В сообщении перечисляются новые виды телефонного мошенничества, на которые теперь распространяется защита - вложения в фейковые инвестиции, а также вымогательство под предлогом наличия компрометирующей информации. Отмечается, что расширение функционала этого сервиса позволит спасать около 2,5 миллиарда рублей средств клиентов экосистемы Т в год. Сервис был запущен в сентябре 2023 года. Одна из ключевых технологий в основе сервиса "Защитим или вернем деньги" - "Нейрощит", который прямо во время разговора (по звуковой волне) определяет, что человек общается с мошенником, предупреждает об опасности и разрывает диалог.

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