Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250506/belorussiya-857306668.html
Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии
Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии - 06.05.2025, ПРАЙМ
Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии
Белоруссия готова делать все для предметных переговоров по урегулированию на Украине, заинтересована быть их участником, заявил первый заместитель министра... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T10:39+0300
2025-05-06T10:39+0300
политика
мировая экономика
россия
белоруссия
украина
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg
МИНСК, 6 мая - ПРАЙМ. Белоруссия готова делать все для предметных переговоров по урегулированию на Украине, заинтересована быть их участником, заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Сергей Лукашевич. "Беларусь готова и далее делать все от нее зависящее для продолжения предметных переговоров по вопросам мирного урегулирования в Украине и заинтересована быть их непосредственным участником. Голос Беларуси обязательно должен звучать за столом переговоров, а финальные договоренности должны учитывать и интересы белорусской стороны", - сказал Лукашевич в интервью бразильскому изданию O Mundo Diplomático. Текст интервью распространила пресс-служба белорусского МИД. По словам белорусского дипломата, "оценивая перспективы урегулирования украинского кризиса, важно учитывать не только дипломатические усилия, но и первопричины конфликта, без устранения которых устойчивый мир невозможен". "В любом случае жизненно необходим прямой диалог между сторонами", - отметил он. Лукашевич подчеркнул, что конфликт между близкими Белоруссии братскими народами - это большая трагедия. "Мы c самого начала делали миротворческие шаги и пытались предотвратить эскалацию конфликта. В 2022 году Беларусь предоставила площадку для прямых российско-украинских переговоров. Состоялось три раунда встреч, которые, несмотря на отсутствие немедленного прорыва, позволили решить насущные вопросы, такие как организация гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и поставок помощи в районы в опасной близости к линии соприкосновения", - сообщил Лукашевич. Он напомнил, что у Белоруссии есть и более ранний положительный опыт предоставления переговорной площадки в рамках работы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. "Мы и сейчас предоставляем обеим сторонам свою территорию для обмена погибшими и военнопленными", - подчеркнул Лукашевич. Он добавил, что "Республика Беларусь граничит и с Россией, и с Украиной и непосредственно затронута последствиями этого конфликта". "Мы дали приют и убежище сотням тысяч украинцев, спасающихся от военных действий. Без полноценного участия нашей страны нельзя себе представить поддержание долгосрочного мира и безопасности в регионе", - констатировал дипломат.
https://1prime.ru/20250503/obedinenie-857243559.html
белоруссия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_0c4eb686d1c465f5ac6a774e75827056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, белоруссия, украина, мид
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, МИД
10:39 06.05.2025
 
Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии

МИД Белоруссии: Минск готов делать все для предметных переговоров по Украине

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 6 мая - ПРАЙМ. Белоруссия готова делать все для предметных переговоров по урегулированию на Украине, заинтересована быть их участником, заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Сергей Лукашевич.
"Беларусь готова и далее делать все от нее зависящее для продолжения предметных переговоров по вопросам мирного урегулирования в Украине и заинтересована быть их непосредственным участником. Голос Беларуси обязательно должен звучать за столом переговоров, а финальные договоренности должны учитывать и интересы белорусской стороны", - сказал Лукашевич в интервью бразильскому изданию O Mundo Diplomático. Текст интервью распространила пресс-служба белорусского МИД.
По словам белорусского дипломата, "оценивая перспективы урегулирования украинского кризиса, важно учитывать не только дипломатические усилия, но и первопричины конфликта, без устранения которых устойчивый мир невозможен". "В любом случае жизненно необходим прямой диалог между сторонами", - отметил он.
Лукашевич подчеркнул, что конфликт между близкими Белоруссии братскими народами - это большая трагедия. "Мы c самого начала делали миротворческие шаги и пытались предотвратить эскалацию конфликта. В 2022 году Беларусь предоставила площадку для прямых российско-украинских переговоров. Состоялось три раунда встреч, которые, несмотря на отсутствие немедленного прорыва, позволили решить насущные вопросы, такие как организация гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и поставок помощи в районы в опасной близости к линии соприкосновения", - сообщил Лукашевич.
Он напомнил, что у Белоруссии есть и более ранний положительный опыт предоставления переговорной площадки в рамках работы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. "Мы и сейчас предоставляем обеим сторонам свою территорию для обмена погибшими и военнопленными", - подчеркнул Лукашевич.
Он добавил, что "Республика Беларусь граничит и с Россией, и с Украиной и непосредственно затронута последствиями этого конфликта". "Мы дали приют и убежище сотням тысяч украинцев, спасающихся от военных действий. Без полноценного участия нашей страны нельзя себе представить поддержание долгосрочного мира и безопасности в регионе", - констатировал дипломат.
Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение по Черноморскому флоту РФ в Крыму /версия 1/
"Союз Украины с РФ и Белоруссией". В Раде выдвинули интересное предложение
3 мая, 15:11
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯУКРАИНАМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала