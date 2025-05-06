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Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии

Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии - 06.05.2025, ПРАЙМ

Минск готов делать все для переговоров по Украине, заявил МИД Белоруссии

Белоруссия готова делать все для предметных переговоров по урегулированию на Украине, заинтересована быть их участником, заявил первый заместитель министра... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T10:39+0300

2025-05-06T10:39+0300

2025-05-06T10:39+0300

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МИНСК, 6 мая - ПРАЙМ. Белоруссия готова делать все для предметных переговоров по урегулированию на Украине, заинтересована быть их участником, заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Сергей Лукашевич. "Беларусь готова и далее делать все от нее зависящее для продолжения предметных переговоров по вопросам мирного урегулирования в Украине и заинтересована быть их непосредственным участником. Голос Беларуси обязательно должен звучать за столом переговоров, а финальные договоренности должны учитывать и интересы белорусской стороны", - сказал Лукашевич в интервью бразильскому изданию O Mundo Diplomático. Текст интервью распространила пресс-служба белорусского МИД. По словам белорусского дипломата, "оценивая перспективы урегулирования украинского кризиса, важно учитывать не только дипломатические усилия, но и первопричины конфликта, без устранения которых устойчивый мир невозможен". "В любом случае жизненно необходим прямой диалог между сторонами", - отметил он. Лукашевич подчеркнул, что конфликт между близкими Белоруссии братскими народами - это большая трагедия. "Мы c самого начала делали миротворческие шаги и пытались предотвратить эскалацию конфликта. В 2022 году Беларусь предоставила площадку для прямых российско-украинских переговоров. Состоялось три раунда встреч, которые, несмотря на отсутствие немедленного прорыва, позволили решить насущные вопросы, такие как организация гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и поставок помощи в районы в опасной близости к линии соприкосновения", - сообщил Лукашевич. Он напомнил, что у Белоруссии есть и более ранний положительный опыт предоставления переговорной площадки в рамках работы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. "Мы и сейчас предоставляем обеим сторонам свою территорию для обмена погибшими и военнопленными", - подчеркнул Лукашевич. Он добавил, что "Республика Беларусь граничит и с Россией, и с Украиной и непосредственно затронута последствиями этого конфликта". "Мы дали приют и убежище сотням тысяч украинцев, спасающихся от военных действий. Без полноценного участия нашей страны нельзя себе представить поддержание долгосрочного мира и безопасности в регионе", - констатировал дипломат.

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мировая экономика, россия, белоруссия, украина, мид