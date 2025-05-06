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Немецкий политик прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН

Немецкий политик прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН - 06.05.2025, ПРАЙМ

Немецкий политик прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН

Уходящая с поста главы МИД Германии Анналена Бербок стремится стать председателем генеральной ассамблеи ООН только для того, чтобы украсить этой должностью свой | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T08:23+0300

2025-05-06T08:23+0300

2025-05-06T08:23+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Уходящая с поста главы МИД Германии Анналена Бербок стремится стать председателем генеральной ассамблеи ООН только для того, чтобы украсить этой должностью свой послужной список, ее реальная деятельность на посту была бы очень ограниченной, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее официальный представитель правительства ФРГ заявил о намерении Берлина выдвинуть кандидатуру Бербок на должность председателя генеральной ассамблеи ООН на 2025-2026 годы. "Это очень неудобная история, как и все, что связано с Бербок... Она всегда пыталась сыграть такую видную роль, стать крупным лидером. На самом деле эта должность дается всего на год и особых задач не предполагает. Нужно провести несколько собраний в качестве председателя генассамблеи, и срок на посту уже закончился", - считает собеседник агентства. Политик отметил, что ради выдвижения Бербок на эту роль немецкие власти отказались от кандидатуры действительно опытного немецкого дипломата - бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмидт. "Это показывает, что ей (Бербок) безразличны все, кроме ее самой, совесть её не беспокоит. Она просто хочет свою карьеру увенчать, чтобы позже говорить, что была председателем генассамблеи", - добавил Нимайер.

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