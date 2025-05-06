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Фондовые индексы Европы в основном снизились - 06.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фондовые индексы Европы в основном снизились
Фондовые индексы Европы в основном снизились - 06.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном снизились
Основные фондовые индексы Европы завершили вторник преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ
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экономика
рынки
индексы
европа
москва
германия
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили вторник преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,01% - до 8 597,42 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,4% - до 7 696,92 пункта, немецкий DAX - на 0,41%, до 23 249,65 пункта. Во вторник была опубликована европейская макростатистика. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, согласно окончательным данным, в апреле опустился до 50,4 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 50,1 пункта. Кроме того, композитный PMI Германии, по окончательной оценке, снизился до 50,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 49,7 пункта. Композитный индекс деловой активности Франции упал до 47,8 пункта с 48 пунктов в марте при предварительных данных в 47,3 пункта. На этой неделе пройдет заседание Банка Англии, итоги которого будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что регулятор понизит учетную ставку до 4,25% с текущего уровня в 4,5%.
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рынки, индексы, европа, москва, германия, банк англии, dax
Экономика, Рынки, Индексы, ЕВРОПА, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, Банк Англии, DAX
20:40 06.05.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном снизились

Основные фондовые индексы Европы завершили вторник преимущественно снижением

© CC BY 2.0 / Thomas SchulzСтатуя быка около Франкфуртской фондовой биржи, Германия
Статуя быка около Франкфуртской фондовой биржи, Германия - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© CC BY 2.0 / Thomas Schulz
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили вторник преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,01% - до 8 597,42 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,4% - до 7 696,92 пункта, немецкий DAX - на 0,41%, до 23 249,65 пункта.
Во вторник была опубликована европейская макростатистика. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, согласно окончательным данным, в апреле опустился до 50,4 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 50,1 пункта.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе
08:18
Кроме того, композитный PMI Германии, по окончательной оценке, снизился до 50,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 49,7 пункта. Композитный индекс деловой активности Франции упал до 47,8 пункта с 48 пунктов в марте при предварительных данных в 47,3 пункта.
На этой неделе пройдет заседание Банка Англии, итоги которого будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что регулятор понизит учетную ставку до 4,25% с текущего уровня в 4,5%.
 
ЭкономикаРынкиИндексыЕВРОПАМОСКВАГЕРМАНИЯБанк АнглииDAX
 
 
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