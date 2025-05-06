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Фондовые индексы Европы в основном снизились

Фондовые индексы Европы в основном снизились - 06.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы в основном снизились

Основные фондовые индексы Европы завершили вторник преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T20:40+0300

2025-05-06T20:40+0300

2025-05-06T20:40+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили вторник преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,01% - до 8 597,42 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,4% - до 7 696,92 пункта, немецкий DAX - на 0,41%, до 23 249,65 пункта. Во вторник была опубликована европейская макростатистика. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, согласно окончательным данным, в апреле опустился до 50,4 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 50,1 пункта. Кроме того, композитный PMI Германии, по окончательной оценке, снизился до 50,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 49,7 пункта. Композитный индекс деловой активности Франции упал до 47,8 пункта с 48 пунктов в марте при предварительных данных в 47,3 пункта. На этой неделе пройдет заседание Банка Англии, итоги которого будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что регулятор понизит учетную ставку до 4,25% с текущего уровня в 4,5%.

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