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Международная Менделеевская олимпиада школьников стартует в Бразилии - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Международная Менделеевская олимпиада школьников стартует в Бразилии
Международная Менделеевская олимпиада школьников стартует в Бразилии - 06.05.2025, ПРАЙМ
Международная Менделеевская олимпиада школьников стартует в Бразилии
Международная Менделеевская олимпиада школьников - крупнейший турнир юных химиков - стартует в бразильском городе Белу-Оризонти на базе Федерального... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T00:26+0300
2025-05-06T00:26+0300
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БУЭНОС-АЙРЕС / МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Международная Менделеевская олимпиада школьников - крупнейший турнир юных химиков - стартует в бразильском городе Белу-Оризонти на базе Федерального университета Минас-Жерайса, сообщили организаторы. "Торжественная церемония открытия пройдет 6 мая в 16.00 (22.00 мск) под открытым небом – на территории резиденции штата Минас-Жерайс", - говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте". Красочная церемония открытия олимпиады пройдет в интерактивном формате химического шоу, соединяющего в себе элементы современной науки и бразильских традиций. Программа открытия включает выступления творческих коллективов из Бразилии и России. Специально для участников олимпиады в Белу-Оризонти прибудет ансамбль школы Большого театра в Бразилии — единственного зарубежного филиала российского театра. В мероприятии также примут участие представители посольства России, руководства штата Минас-Жерайс, мэрии города Белу-Оризонти, академики Российской академии наук, известные ученые бразильского и российского химического обществ. В 2025 году в олимпиаде примут участие сборные из более чем 40 стран. Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии — одно из крупнейших и старейших в мире соревнований, основана в 1967 году. Олимпиада проводится неделю и состоит из трёх туров: двух теоретических и одного экспериментального, по итогам которых каждый участник получает золотую, серебряную, бронзовую медаль или диплом участника. Также назначаются награды за лучшее решение теории и лучшее выполнение эксперимента. Победа в данном состязании гарантирует школьникам поступление без экзаменов в лучшие вузы, кроме того, некоторых могут взять на работу в лаборатории с первого курса обучения. В олимпиаде участвуют школьники выпускных и предвыпускных классов из числа победителей национальных химических олимпиад со всего мира. Организатором олимпиады выступает химический факультет МГУ и с 2017 года Фонд Мельниченко. Мероприятие проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий и включено в инициативу "Наука побеждать". Благодаря Менделеевской олимпиаде происходит поддержка одаренных школьников, изучающих химию, популяризация химического образования, повышение престижа профессии химика, укрепление международного сотрудничества и формирование международного сообщества будущих значимых ученых-химиков.
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192
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40
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5
4.7
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Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, БУЭНОС-АЙРЕС, МОСКВА, Владимир Путин, ВКонтакте, Большой театр, МГУ
00:26 06.05.2025
 
Международная Менделеевская олимпиада школьников стартует в Бразилии

Международная Менделеевская олимпиада школьников стартует в Бразилии

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БУЭНОС-АЙРЕС / МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Международная Менделеевская олимпиада школьников - крупнейший турнир юных химиков - стартует в бразильском городе Белу-Оризонти на базе Федерального университета Минас-Жерайса, сообщили организаторы.
"Торжественная церемония открытия пройдет 6 мая в 16.00 (22.00 мск) под открытым небом – на территории резиденции штата Минас-Жерайс", - говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте".
Красочная церемония открытия олимпиады пройдет в интерактивном формате химического шоу, соединяющего в себе элементы современной науки и бразильских традиций. Программа открытия включает выступления творческих коллективов из Бразилии и России. Специально для участников олимпиады в Белу-Оризонти прибудет ансамбль школы Большого театра в Бразилии — единственного зарубежного филиала российского театра.
В мероприятии также примут участие представители посольства России, руководства штата Минас-Жерайс, мэрии города Белу-Оризонти, академики Российской академии наук, известные ученые бразильского и российского химического обществ.
В 2025 году в олимпиаде примут участие сборные из более чем 40 стран.
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии — одно из крупнейших и старейших в мире соревнований, основана в 1967 году. Олимпиада проводится неделю и состоит из трёх туров: двух теоретических и одного экспериментального, по итогам которых каждый участник получает золотую, серебряную, бронзовую медаль или диплом участника. Также назначаются награды за лучшее решение теории и лучшее выполнение эксперимента.
Победа в данном состязании гарантирует школьникам поступление без экзаменов в лучшие вузы, кроме того, некоторых могут взять на работу в лаборатории с первого курса обучения. В олимпиаде участвуют школьники выпускных и предвыпускных классов из числа победителей национальных химических олимпиад со всего мира.
Организатором олимпиады выступает химический факультет МГУ и с 2017 года Фонд Мельниченко. Мероприятие проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий и включено в инициативу "Наука побеждать". Благодаря Менделеевской олимпиаде происходит поддержка одаренных школьников, изучающих химию, популяризация химического образования, повышение престижа профессии химика, укрепление международного сотрудничества и формирование международного сообщества будущих значимых ученых-химиков.
 
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