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Два новых китайских бренда планируют выйти на российский рынок - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Два новых китайских бренда планируют выйти на российский рынок
Два новых китайских бренда планируют выйти на российский рынок - 06.05.2025, ПРАЙМ
Два новых китайских бренда планируют выйти на российский рынок
Минимум два новых китайских автомобильных бренда - Lepas и Icar - планируют официально выйти на российский рынок, однако это потребует времени; при этом уже... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T03:51+0300
2025-05-06T03:51+0300
бизнес
россия
шанхай
москва
сергей мелюх
"авилон электро"
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минимум два новых китайских автомобильных бренда - Lepas и Icar - планируют официально выйти на российский рынок, однако это потребует времени; при этом уже знакомые россиянам марки сделают это быстрее, рассказали РИА Новости российские дилеры. "На автосалоне в Шанхае было представлено много интересных новинок. Безусловно, часть их них может оказаться в России и пополнить наш рынок. Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам презентован. И Icar - это представитель Chery Group. Автомобили этой марки планируется официально поставлять в Россию", - рассказал директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов после посещения автосалона в Шанхае. В свою очередь директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх отметил, что вывод на российский рынок совершенно новых и неизвестных марок является экономически нецелесообразным и потребует много времени. "На шанхайском автосалоне большинство премьер пришлось на гибридные и электромобили. Теоретически все новинки рано или поздно могут официально выйти на российский рынок. Но наиболее востребованные бренды, естественно, это сделают быстрее", - добавил топ-менеджер. В качестве примера он привел гибридные автомобили LiXiang и электрокары Zeekr, которые на данный момент демонстрируют высокие продажи даже без официального присутствия в стране.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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бизнес, россия, шанхай, москва, сергей мелюх, "авилон электро"
Бизнес, РОССИЯ, Шанхай, МОСКВА, Сергей Мелюх, "Авилон Электро"
03:51 06.05.2025
 
Два новых китайских бренда планируют выйти на российский рынок

Два новых китайских автомобильных бренда планируют официально выйти на российский рынок

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минимум два новых китайских автомобильных бренда - Lepas и Icar - планируют официально выйти на российский рынок, однако это потребует времени; при этом уже знакомые россиянам марки сделают это быстрее, рассказали РИА Новости российские дилеры.
"На автосалоне в Шанхае было представлено много интересных новинок. Безусловно, часть их них может оказаться в России и пополнить наш рынок. Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам презентован. И Icar - это представитель Chery Group. Автомобили этой марки планируется официально поставлять в Россию", - рассказал директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов после посещения автосалона в Шанхае.
В свою очередь директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх отметил, что вывод на российский рынок совершенно новых и неизвестных марок является экономически нецелесообразным и потребует много времени.
"На шанхайском автосалоне большинство премьер пришлось на гибридные и электромобили. Теоретически все новинки рано или поздно могут официально выйти на российский рынок. Но наиболее востребованные бренды, естественно, это сделают быстрее", - добавил топ-менеджер.
В качестве примера он привел гибридные автомобили LiXiang и электрокары Zeekr, которые на данный момент демонстрируют высокие продажи даже без официального присутствия в стране.
 
БизнесРОССИЯШанхайМОСКВАСергей Мелюх"Авилон Электро"
 
 
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