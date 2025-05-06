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Два новых китайских бренда планируют выйти на российский рынок
Два новых китайских бренда планируют выйти на российский рынок - 06.05.2025, ПРАЙМ
Два новых китайских бренда планируют выйти на российский рынок
Минимум два новых китайских автомобильных бренда - Lepas и Icar - планируют официально выйти на российский рынок, однако это потребует времени; при этом уже... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T03:51+0300
2025-05-06T03:51+0300
2025-05-06T03:51+0300
бизнес
россия
шанхай
москва
сергей мелюх
"авилон электро"
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минимум два новых китайских автомобильных бренда - Lepas и Icar - планируют официально выйти на российский рынок, однако это потребует времени; при этом уже знакомые россиянам марки сделают это быстрее, рассказали РИА Новости российские дилеры.
"На автосалоне в Шанхае было представлено много интересных новинок. Безусловно, часть их них может оказаться в России и пополнить наш рынок. Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам презентован. И Icar - это представитель Chery Group. Автомобили этой марки планируется официально поставлять в Россию", - рассказал директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов после посещения автосалона в Шанхае.
В свою очередь директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх отметил, что вывод на российский рынок совершенно новых и неизвестных марок является экономически нецелесообразным и потребует много времени.
"На шанхайском автосалоне большинство премьер пришлось на гибридные и электромобили. Теоретически все новинки рано или поздно могут официально выйти на российский рынок. Но наиболее востребованные бренды, естественно, это сделают быстрее", - добавил топ-менеджер.
В качестве примера он привел гибридные автомобили LiXiang и электрокары Zeekr, которые на данный момент демонстрируют высокие продажи даже без официального присутствия в стране.
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бизнес, россия, шанхай, москва, сергей мелюх, "авилон электро"
Бизнес, РОССИЯ, Шанхай, МОСКВА, Сергей Мелюх, "Авилон Электро"
Два новых китайских бренда планируют выйти на российский рынок
Два новых китайских автомобильных бренда планируют официально выйти на российский рынок
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минимум два новых китайских автомобильных бренда - Lepas и Icar - планируют официально выйти на российский рынок, однако это потребует времени; при этом уже знакомые россиянам марки сделают это быстрее, рассказали РИА Новости российские дилеры.
"На автосалоне в Шанхае было представлено много интересных новинок. Безусловно, часть их них может оказаться в России и пополнить наш рынок. Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам презентован. И Icar - это представитель Chery Group. Автомобили этой марки планируется официально поставлять в Россию", - рассказал директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов после посещения автосалона в Шанхае.
В свою очередь директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх отметил, что вывод на российский рынок совершенно новых и неизвестных марок является экономически нецелесообразным и потребует много времени.
"На шанхайском автосалоне большинство премьер пришлось на гибридные и электромобили. Теоретически все новинки рано или поздно могут официально выйти на российский рынок. Но наиболее востребованные бренды, естественно, это сделают быстрее", - добавил топ-менеджер.
В качестве примера он привел гибридные автомобили LiXiang и электрокары Zeekr, которые на данный момент демонстрируют высокие продажи даже без официального присутствия в стране.