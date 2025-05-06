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На Чукотке аварийно сел вертолет с 22 пассажирами на борту

На Чукотке аварийно сел вертолет с 22 пассажирами на борту - 06.05.2025, ПРАЙМ

На Чукотке аварийно сел вертолет с 22 пассажирами на борту

Вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту аварийно сел на Чукотке из-за срабатывания датчика падения давления масла, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T04:54+0300

2025-05-06T04:54+0300

2025-05-06T04:54+0300

энергетика

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владивосток

чукотка

анадырь

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - ПРАЙМ. Вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту аварийно сел на Чукотке из-за срабатывания датчика падения давления масла, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Магаданской транспортной прокуратурой организована проверка по факту аварийной посадки воздушного судна. По предварительным данным, сегодня на борту воздушного судна Ми-8, выполнявшего рейс Марково-Анадырь в Чукотском автономном округе, сработал датчик падения давления масла. Командиром воздушного судна было принято решение об отключении одного двигателя", - говорится в сообщении. В 12.07 (3.07 мск) борт благополучно приземлился в Анадыре, пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано, отмечает прокуратура. На борту были 22 пассажира. Магаданская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности полетов, будет дана оценка подготовке судна к вылету.

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бизнес, россия, владивосток, чукотка, анадырь