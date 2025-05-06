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В Бразилии спрогнозировали рост производства кофе

В Бразилии спрогнозировали рост производства кофе - 06.05.2025, ПРАЙМ

В Бразилии спрогнозировали рост производства кофе

Производство кофе в сельскохозяйственном 2025 году в Бразилии вырастет на 2,7%, в результате выпуск станет рекордом для "низких" лет производственного цикла,... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T16:09+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Производство кофе в сельскохозяйственном 2025 году в Бразилии вырастет на 2,7%, в результате выпуск станет рекордом для "низких" лет производственного цикла, говорится в сообщении национального сельскохозяйственного агентства Conab. Сельскохозяйственный год для кофе в Бразилии начинается в июле и заканчивается в июне следующего года. "Даже в год негативного двухгодичного производства ожидается, что производство кофе вырастет на 2,7% в 2025 году по сравнению с объемом, собранным в прошлом сезоне, который оценивается в 55,7 миллиона мешков. Это будет самый большой объем, когда-либо зарегистрированный для года низкого двухгодичного производства, и выше урожая, зарегистрированного в 2023 году, на 1,1%", - сказано в сообщении. Ожидается, что общая площадь, отведенная под выращивание кофе, увеличится на 0,8%, достигнув 2,25 миллиона гектаров. При этом площадь, с которой будет собираться кофе, сократится на 1,4% и составит 1,86 миллиона гектаров. Увеличение производства кофе в Бразилии произойдет главным образом за счет сорта робуста. По оценке агентства, объем выпуска может достигнуть рекордных 18,7 миллиона мешков. "Этот результат обусловлен в основном стабильными климатическими условиями в наиболее критические фазы развития растений, что способствовало хорошему цветению и хорошему количеству плодов", - пояснили в Conab. В то же время урожай сорта арабика сократится на 6,6% и составит 37 миллионов мешков. С одной стороны, сорт наиболее подвержен циклу производства, с другой - в период с апреля по сентябрь прошлого года наблюдался длительный засушливый период, что повлияло на снижение продуктивного потенциала кофейных плантаций.

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бизнес, промышленность, бразилия, москва