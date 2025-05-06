Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бразилии спрогнозировали рост производства кофе - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250506/conab-857323355.html
В Бразилии спрогнозировали рост производства кофе
В Бразилии спрогнозировали рост производства кофе - 06.05.2025, ПРАЙМ
В Бразилии спрогнозировали рост производства кофе
Производство кофе в сельскохозяйственном 2025 году в Бразилии вырастет на 2,7%, в результате выпуск станет рекордом для "низких" лет производственного цикла,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T16:09+0300
2025-05-06T16:09+0300
бизнес
промышленность
бразилия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/97/841509716_0:191:4095:2494_1920x0_80_0_0_3cc29bfdad7f845e05d5fc194caa8b3d.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Производство кофе в сельскохозяйственном 2025 году в Бразилии вырастет на 2,7%, в результате выпуск станет рекордом для "низких" лет производственного цикла, говорится в сообщении национального сельскохозяйственного агентства Conab. Сельскохозяйственный год для кофе в Бразилии начинается в июле и заканчивается в июне следующего года. "Даже в год негативного двухгодичного производства ожидается, что производство кофе вырастет на 2,7% в 2025 году по сравнению с объемом, собранным в прошлом сезоне, который оценивается в 55,7 миллиона мешков. Это будет самый большой объем, когда-либо зарегистрированный для года низкого двухгодичного производства, и выше урожая, зарегистрированного в 2023 году, на 1,1%", - сказано в сообщении. Ожидается, что общая площадь, отведенная под выращивание кофе, увеличится на 0,8%, достигнув 2,25 миллиона гектаров. При этом площадь, с которой будет собираться кофе, сократится на 1,4% и составит 1,86 миллиона гектаров. Увеличение производства кофе в Бразилии произойдет главным образом за счет сорта робуста. По оценке агентства, объем выпуска может достигнуть рекордных 18,7 миллиона мешков. "Этот результат обусловлен в основном стабильными климатическими условиями в наиболее критические фазы развития растений, что способствовало хорошему цветению и хорошему количеству плодов", - пояснили в Conab. В то же время урожай сорта арабика сократится на 6,6% и составит 37 миллионов мешков. С одной стороны, сорт наиболее подвержен циклу производства, с другой - в период с апреля по сентябрь прошлого года наблюдался длительный засушливый период, что повлияло на снижение продуктивного потенциала кофейных плантаций.
https://1prime.ru/20250420/kofe-856861442.html
бразилия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/97/841509716_468:0:4095:2720_1920x0_80_0_0_eda85413b32a869cafc02c66f842a3af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, бразилия, москва
Бизнес, Промышленность, БРАЗИЛИЯ, МОСКВА
16:09 06.05.2025
 
В Бразилии спрогнозировали рост производства кофе

Conab: производство кофе в Бразилии в 2025 году вырастет на 2,7%

© CC BY 2.0 / abdallahhФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© CC BY 2.0 / abdallahh
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Производство кофе в сельскохозяйственном 2025 году в Бразилии вырастет на 2,7%, в результате выпуск станет рекордом для "низких" лет производственного цикла, говорится в сообщении национального сельскохозяйственного агентства Conab.
Сельскохозяйственный год для кофе в Бразилии начинается в июле и заканчивается в июне следующего года.
"Даже в год негативного двухгодичного производства ожидается, что производство кофе вырастет на 2,7% в 2025 году по сравнению с объемом, собранным в прошлом сезоне, который оценивается в 55,7 миллиона мешков. Это будет самый большой объем, когда-либо зарегистрированный для года низкого двухгодичного производства, и выше урожая, зарегистрированного в 2023 году, на 1,1%", - сказано в сообщении.
Ожидается, что общая площадь, отведенная под выращивание кофе, увеличится на 0,8%, достигнув 2,25 миллиона гектаров. При этом площадь, с которой будет собираться кофе, сократится на 1,4% и составит 1,86 миллиона гектаров.
Увеличение производства кофе в Бразилии произойдет главным образом за счет сорта робуста. По оценке агентства, объем выпуска может достигнуть рекордных 18,7 миллиона мешков. "Этот результат обусловлен в основном стабильными климатическими условиями в наиболее критические фазы развития растений, что способствовало хорошему цветению и хорошему количеству плодов", - пояснили в Conab.
В то же время урожай сорта арабика сократится на 6,6% и составит 37 миллионов мешков. С одной стороны, сорт наиболее подвержен циклу производства, с другой - в период с апреля по сентябрь прошлого года наблюдался длительный засушливый период, что повлияло на снижение продуктивного потенциала кофейных плантаций.
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
Эксперт оценил перспективы российского рынка кофе
20 апреля, 21:27
 
БизнесПромышленностьБРАЗИЛИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала