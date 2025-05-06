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Минфин потратит 447 млрд рублей из ФНБ для покрытия дефицита в 2025 году

Минфин потратит 447 млрд рублей из ФНБ для покрытия дефицита в 2025 году - 06.05.2025, ПРАЙМ

Минфин потратит 447 млрд рублей из ФНБ для покрытия дефицита в 2025 году

Минфин РФ потратит 447 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:22+0300

2025-05-06T19:22+0300

2025-05-06T19:22+0300

экономика

фнб

минфин

антон силуанов

бюджет

дефицит бюджета

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ потратит 447 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные объемы займов на рынке или увеличивать расходы сверх роста ненефтегазовых доходов, сообщил журналистам на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов. "Увеличение дефицита бюджета не связано с новыми какими-то заимствованиями. Связано это лишь с тем, что у нас объем нефтегазовых доходов сокращен... Разница в уменьшении доходной базы бюджета за счет сокращения нефтегазовой части доходной части бюджета и, соответственно, непополнения Фонда национального благосостояния. Если вы помните, Фонд национального благосостояния должен был потом пополниться, то сейчас мы не только не пополним ФНБ, а даже по тем прогнозным расчетам залезем на него на 447 миллиардов рублей", - сказал Силуанов. "Если помните, у нас Фонд национального состояния должен был пополняться. За первые три месяца мы увеличили его на сумму более 200 миллиардов с лишним рублей. В целом по году рассчитываем на то, что, исходя из прогнозных данных Минэкономики, которые мы приняли за базу в уточнении федерального бюджета, используем средства ФНБ на 447 миллиардов рублей. Никаких дополнительных объемов заимствований или увеличения расходов сверх роста ненефтегазовых доходов не предполагается. А значит не увеличивается и объем заимствований на рынке", - отметил он. Министр уточнил, что объем расходов бюджета РФ в 2025 году составит 42,298 триллиона рублей. "Речь идет о том, что мы увеличили объемы расходов на прирост на 829 миллиардов ненефтегазовых доходов", - сказал он. Правительство РФ ранее одобрило законопроект, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, при этом показатели на 2026-2027 годы не меняются. Приоритеты бюджета также сохраняются, включая соцподдержку граждан и финансовое обеспечение обороны и безопасности страны. Дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей; при этом нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,317 триллиона рублей, а ненефтегазовые вырастут до 30,189 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20250416/minfin-856741290.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фнб, минфин, антон силуанов, бюджет, дефицит бюджета