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Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей
Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ
Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей
Бизнесмен Олег Дерипаска спрогнозировал возможный рост курса доллара до 115-125 рублей в ближайшее время, связывая это с падением цен на нефть до уровня 45... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T09:05+0300
2025-05-06T09:05+0300
2025-05-06T09:05+0300
экономика
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доллар
олег дерипаска
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска спрогнозировал возможный рост курса доллара до 115-125 рублей в ближайшее время, связывая это с падением цен на нефть до уровня 45 долларов за баррель. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Нефть падает к $45 за баррель. Значит, курс поднимется к 115–125 руб. за доллар", — написал Дерипаска.Ссылаясь на статью Financial Times, в которой упоминается снижение цен на нефть марки Brent ниже 59 долларов за баррель, он отметил начало падения цен после планов ОПЕК+ увеличить добычу нефти.Кроме того, снижение наметилось 5 мая после того как восемь стран ОПЕК+ объявили о планах поднять объем добычи нефти втрое сверх плана второй месяц подряд.
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россия, доллар, олег дерипаска
Экономика, РОССИЯ, доллар, Олег Дерипаска
Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей
Дерипаска: доллар подорожает до 115–125 рублей из-за падения цен на нефть
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ.
Бизнесмен Олег Дерипаска спрогнозировал возможный рост курса доллара до 115-125 рублей в ближайшее время, связывая это с падением цен на нефть до уровня 45 долларов за баррель. Об этом он написал
в своем Telegram-канале.
"Нефть падает к $45 за баррель. Значит, курс поднимется к 115–125 руб. за доллар", — написал Дерипаска.
Ссылаясь на статью Financial Times, в которой упоминается снижение цен на нефть марки Brent ниже 59 долларов за баррель, он отметил начало падения цен после планов ОПЕК+ увеличить добычу нефти.
Кроме того, снижение наметилось 5 мая после того как восемь стран ОПЕК+ объявили о планах поднять объем добычи нефти втрое сверх плана второй месяц подряд.
Курс доллара замедлил снижение после выхода макроэкономических данных в США