Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250506/deripaska-857302829.html
Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей
Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ
Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей
Бизнесмен Олег Дерипаска спрогнозировал возможный рост курса доллара до 115-125 рублей в ближайшее время, связывая это с падением цен на нефть до уровня 45... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T09:05+0300
2025-05-06T09:05+0300
экономика
россия
доллар
олег дерипаска
https://cdnn.1prime.ru/img/79418/38/794183854_0:0:2763:1554_1920x0_80_0_0_634451bedabd1b72ecbf8e9e60d96d32.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска спрогнозировал возможный рост курса доллара до 115-125 рублей в ближайшее время, связывая это с падением цен на нефть до уровня 45 долларов за баррель. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Нефть падает к $45 за баррель. Значит, курс поднимется к 115–125 руб. за доллар", — написал Дерипаска.Ссылаясь на статью Financial Times, в которой упоминается снижение цен на нефть марки Brent ниже 59 долларов за баррель, он отметил начало падения цен после планов ОПЕК+ увеличить добычу нефти.Кроме того, снижение наметилось 5 мая после того как восемь стран ОПЕК+ объявили о планах поднять объем добычи нефти втрое сверх плана второй месяц подряд.
https://1prime.ru/20250505/dollar-857291726.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79418/38/794183854_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_a686244cba781cfdee82bcb23fad5dbe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, доллар, олег дерипаска
Экономика, РОССИЯ, доллар, Олег Дерипаска
09:05 06.05.2025
 
Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей

Дерипаска: доллар подорожает до 115–125 рублей из-за падения цен на нефть

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк%Олег Дерипаска
%Олег Дерипаска - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска спрогнозировал возможный рост курса доллара до 115-125 рублей в ближайшее время, связывая это с падением цен на нефть до уровня 45 долларов за баррель. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Нефть падает к $45 за баррель. Значит, курс поднимется к 115–125 руб. за доллар", — написал Дерипаска.
Ссылаясь на статью Financial Times, в которой упоминается снижение цен на нефть марки Brent ниже 59 долларов за баррель, он отметил начало падения цен после планов ОПЕК+ увеличить добычу нефти.
Кроме того, снижение наметилось 5 мая после того как восемь стран ОПЕК+ объявили о планах поднять объем добычи нефти втрое сверх плана второй месяц подряд.
Американский доллар - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Курс доллара замедлил снижение после выхода макроэкономических данных в США
Вчера, 17:54
 
ЭкономикаРОССИЯдолларОлег Дерипаска
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала