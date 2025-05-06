https://1prime.ru/20250506/deripaska-857302829.html

Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей

Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ

Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей

Бизнесмен Олег Дерипаска спрогнозировал возможный рост курса доллара до 115-125 рублей в ближайшее время, связывая это с падением цен на нефть до уровня 45... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T09:05+0300

2025-05-06T09:05+0300

2025-05-06T09:05+0300

экономика

россия

доллар

олег дерипаска

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска спрогнозировал возможный рост курса доллара до 115-125 рублей в ближайшее время, связывая это с падением цен на нефть до уровня 45 долларов за баррель. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Нефть падает к $45 за баррель. Значит, курс поднимется к 115–125 руб. за доллар", — написал Дерипаска.Ссылаясь на статью Financial Times, в которой упоминается снижение цен на нефть марки Brent ниже 59 долларов за баррель, он отметил начало падения цен после планов ОПЕК+ увеличить добычу нефти.Кроме того, снижение наметилось 5 мая после того как восемь стран ОПЕК+ объявили о планах поднять объем добычи нефти втрое сверх плана второй месяц подряд.

https://1prime.ru/20250505/dollar-857291726.html

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россия, доллар, олег дерипаска