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Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за 2024 год
Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за 2024 год - 06.05.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за 2024 год
Акционеры "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего "Тинькофф") утвердили дивиденды за 2024 год в размере 32 рубля на акцию, сообщила компания. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T10:12+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего "Тинькофф") утвердили дивиденды за 2024 год в размере 32 рубля на акцию, сообщила компания. "Т-Дивиденды поступят на счета уже скоро. 32 рубля на каждую акцию Т, которая будет в портфеле на 15 мая. Выплата одобрена на годовом общем собрании акционеров", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Общая сумма дивидендов составит 8,6 миллиарда рублей, также сообщает компания. Ранее компания выплатила дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на акцию. "В конце прошлого года владельцы акций Т уже получили 92,5 рубля на акцию по итогам 9 месяцев 2024 года. Это значит, что всего на каждую акцию за прошедший год придется 124,5 рубля. С учетом промежуточных выплат на дивиденды за весь 2024 год будет направлено 33,4 миллиарда рублей, то есть 27% от чистой прибыли группы", - говорится в сообщении. "Мы уже говорили, что будем платить дивиденды ежеквартально - подтверждаем наши планы", - подытожила компания.
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акции, рынки, финансы, москва
Экономика, Акции, Рынки, Финансы, МОСКВА
Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за 2024 год
Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды в размере 32 рублей на акцию
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего "Тинькофф") утвердили дивиденды за 2024 год в размере 32 рубля на акцию, сообщила компания.
"Т-Дивиденды поступят на счета уже скоро. 32 рубля на каждую акцию Т, которая будет в портфеле на 15 мая. Выплата одобрена на годовом общем собрании акционеров", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Общая сумма дивидендов составит 8,6 миллиарда рублей, также сообщает компания.
Ранее компания выплатила дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на акцию.
"В конце прошлого года владельцы акций Т уже получили 92,5 рубля на акцию по итогам 9 месяцев 2024 года. Это значит, что всего на каждую акцию за прошедший год придется 124,5 рубля. С учетом промежуточных выплат на дивиденды за весь 2024 год будет направлено 33,4 миллиарда рублей, то есть 27% от чистой прибыли группы", - говорится в сообщении.
"Мы уже говорили, что будем платить дивиденды ежеквартально - подтверждаем наши планы", - подытожила компания.
"Русал" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам I квартала