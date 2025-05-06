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Совет директоров Whoosh рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров Whoosh рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год - 06.05.2025, ПРАЙМ

Совет директоров Whoosh рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров кикшерингового сервиса Whoosh рекомендовал годовому собранию акционеров (ГОСА) не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T12:21+0300

2025-05-06T12:21+0300

2025-05-06T12:21+0300

экономика

москва

whoosh

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Совет директоров кикшерингового сервиса Whoosh рекомендовал годовому собранию акционеров (ГОСА) не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества, которое состоится 10 июня 2025 года, принять следующее решение на годовом общем собрании акционеров: "Прибыль общества, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год, не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать", - сказано в сообщении. Уточняется, что компания вернется к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества в четвертом квартале 2025 года. Чистая прибыль Whoosh по МСФО по итогам прошлого года выросла на 2,4%, почти до 2 миллиардов рублей. Выручка компании выросла на 33%, до 14,3 миллиарда рублей. Показатель EBITDA кикшеринга увеличился на 35,9% год к году, до 6,1 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю составила 42,3% после 41,5% за аналогичный период предыдущего года. Чистый долг компании на конец года - 10,3 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250506/dividendy-857305671.html

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