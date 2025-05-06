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Совет директоров Whoosh рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год - 06.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250506/dividendy-857310395.html
Совет директоров Whoosh рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров Whoosh рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год - 06.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров Whoosh рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров кикшерингового сервиса Whoosh рекомендовал годовому собранию акционеров (ГОСА) не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T12:21+0300
2025-05-06T12:21+0300
экономика
москва
whoosh
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Совет директоров кикшерингового сервиса Whoosh рекомендовал годовому собранию акционеров (ГОСА) не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества, которое состоится 10 июня 2025 года, принять следующее решение на годовом общем собрании акционеров: "Прибыль общества, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год, не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать", - сказано в сообщении. Уточняется, что компания вернется к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества в четвертом квартале 2025 года. Чистая прибыль Whoosh по МСФО по итогам прошлого года выросла на 2,4%, почти до 2 миллиардов рублей. Выручка компании выросла на 33%, до 14,3 миллиарда рублей. Показатель EBITDA кикшеринга увеличился на 35,9% год к году, до 6,1 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю составила 42,3% после 41,5% за аналогичный период предыдущего года. Чистый долг компании на конец года - 10,3 миллиарда рублей.
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москва, whoosh
Экономика, МОСКВА, Whoosh
12:21 06.05.2025
 
Совет директоров Whoosh рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров Whoosh рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты в Москве
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© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Совет директоров кикшерингового сервиса Whoosh рекомендовал годовому собранию акционеров (ГОСА) не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании.
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества, которое состоится 10 июня 2025 года, принять следующее решение на годовом общем собрании акционеров: "Прибыль общества, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год, не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать", - сказано в сообщении.
Уточняется, что компания вернется к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества в четвертом квартале 2025 года.
Чистая прибыль Whoosh по МСФО по итогам прошлого года выросла на 2,4%, почти до 2 миллиардов рублей. Выручка компании выросла на 33%, до 14,3 миллиарда рублей. Показатель EBITDA кикшеринга увеличился на 35,9% год к году, до 6,1 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю составила 42,3% после 41,5% за аналогичный период предыдущего года. Чистый долг компании на конец года - 10,3 миллиарда рублей.
Расчет на калькуляторе - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за 2024 год
10:12
 
ЭкономикаМОСКВАWhoosh
 
 
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