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ЧМК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

ЧМК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - 06.05.2025, ПРАЙМ

ЧМК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры Челябинского металлургического комбината (ЧМК), который принадлежит группе "Мечел", приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года,... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T15:39+0300

2025-05-06T15:39+0300

2025-05-06T15:39+0300

экономика

россия

чмк

дивиденды

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Акционеры Челябинского металлургического комбината (ЧМК), который принадлежит группе "Мечел", приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. "В связи с получением обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)", - говорится в сообщении. По результатам 2023, 2022 и 2021 годов компания также не выплачивала дивиденды. Чистый убыток ЧМК по МСФО в 2024 году составил 7,12 миллиарда рублей против прибыли в 4,18 миллиарда рублей годом ранее. Челябинский металлургический комбинат - промышленное предприятие, выпускающее широкий ассортимент металлопродукции. Один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России.

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россия, чмк, дивиденды