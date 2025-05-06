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ЧМК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - 06.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250506/dividendy-857321604.html
ЧМК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
ЧМК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - 06.05.2025, ПРАЙМ
ЧМК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры Челябинского металлургического комбината (ЧМК), который принадлежит группе "Мечел", приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T15:39+0300
2025-05-06T15:39+0300
экономика
россия
чмк
дивиденды
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Акционеры Челябинского металлургического комбината (ЧМК), который принадлежит группе "Мечел", приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. "В связи с получением обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)", - говорится в сообщении. По результатам 2023, 2022 и 2021 годов компания также не выплачивала дивиденды. Чистый убыток ЧМК по МСФО в 2024 году составил 7,12 миллиарда рублей против прибыли в 4,18 миллиарда рублей годом ранее. Челябинский металлургический комбинат - промышленное предприятие, выпускающее широкий ассортимент металлопродукции. Один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России.
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россия, чмк, дивиденды
Экономика, РОССИЯ, ЧМК, дивиденды
15:39 06.05.2025
 
ЧМК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры ЧМК решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЧелябинский металлургический комбинат (ЧМК)
Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Акционеры Челябинского металлургического комбината (ЧМК), который принадлежит группе "Мечел", приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.
"В связи с получением обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)", - говорится в сообщении.
По результатам 2023, 2022 и 2021 годов компания также не выплачивала дивиденды.
Чистый убыток ЧМК по МСФО в 2024 году составил 7,12 миллиарда рублей против прибыли в 4,18 миллиарда рублей годом ранее.
Челябинский металлургический комбинат - промышленное предприятие, выпускающее широкий ассортимент металлопродукции. Один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России.
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