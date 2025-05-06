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Доллар усилил снижение к евро и иене после выхода данных по США
Доллар усилил снижение к евро и иене после выхода данных по США - 06.05.2025, ПРАЙМ
Доллар усилил снижение к евро и иене после выхода данных по США
Стоимость доллара по отношению к евро и иене увеличила темпы снижения во вторник после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро и иене увеличила темпы снижения во вторник после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.11 мск курс евро к доллару рос до 1,1349 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1315 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 142,57 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,7 иены за доллар. До выхода статистики американская валюта дешевела меньшими темпами. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 17.11 мск уменьшался на 0,4%, до 99,4 пункта. Дефицит торгового баланса США в марте вырос на 17,3 миллиарда долларов - до рекордных 140,5 миллиарда долларов. Аналитики ждали показатель на уровне 137 миллиардов. На этой неделе инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.
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рынки, торги, сша, джером пауэлл
Экономика, Рынки, Торги, США, Джером Пауэлл
Доллар усилил снижение к евро и иене после выхода данных по США
Доллар дешевеет к евро и иене на статистике из США
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро и иене увеличила темпы снижения во вторник после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.11 мск курс евро к доллару рос до 1,1349 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1315 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 142,57 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,7 иены за доллар. До выхода статистики американская валюта дешевела меньшими темпами.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 17.11 мск уменьшался на 0,4%, до 99,4 пункта.
Дефицит торгового баланса США в марте вырос на 17,3 миллиарда долларов - до рекордных 140,5 миллиарда долларов. Аналитики ждали показатель на уровне 137 миллиардов.
На этой неделе инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.
Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны