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Доллар усилил снижение к евро и иене после выхода данных по США

Доллар усилил снижение к евро и иене после выхода данных по США - 06.05.2025, ПРАЙМ

Доллар усилил снижение к евро и иене после выхода данных по США

Стоимость доллара по отношению к евро и иене увеличила темпы снижения во вторник после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T17:17+0300

2025-05-06T17:17+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро и иене увеличила темпы снижения во вторник после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.11 мск курс евро к доллару рос до 1,1349 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1315 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 142,57 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,7 иены за доллар. До выхода статистики американская валюта дешевела меньшими темпами. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 17.11 мск уменьшался на 0,4%, до 99,4 пункта. Дефицит торгового баланса США в марте вырос на 17,3 миллиарда долларов - до рекордных 140,5 миллиарда долларов. Аналитики ждали показатель на уровне 137 миллиардов. На этой неделе инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Рынки также будут оценивать заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.

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рынки, торги, сша, джером пауэлл