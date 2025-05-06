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ЕК представит "дорожную карту" по отказу от российского газа
ЕК представит "дорожную карту" по отказу от российского газа - 06.05.2025, ПРАЙМ
ЕК представит "дорожную карту" по отказу от российского газа
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представит во вторник в Страсбурге комплекс предложений по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T00:23+0300
2025-05-06T00:23+0300
2025-05-06T00:23+0300
энергетика
газ
брюссель
венгрия
италия
урсула фон дер ляйен
дамьен эрнст
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ес
ецб
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представит во вторник в Страсбурге комплекс предложений по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива, несмотря на высокую цену таких действий для европейской промышленности и домохозяйств. Эту "дорожную карту" в Еврокомиссии планировали представить еще в начале марта, но позже отложили презентацию из-за недовольства ряда государств-членов ЕС.
Согласно утечкам, публиковавшимся ранее в западных СМИ, Еврокомиссия предложит странам ЕС ввести запрет на заключение новых долгосрочных контрактов на закупку российского газа, в том числе сжиженного, и окончательно прекратить его импорт с конца 2027 года. Также сообщалось, что Еврокомиссия работает над некими юридическими предложениями, которые должны позволить европейским компаниям нарушать контракты на поставки газа с Россией без финансового риска. Что касается санкций, то Еврокомиссия не может быть уверена в их утверждении из-за противодействия ряда стран, в том числе Венгрии.
На полном отказе от российского топлива уже много лет настаивает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая полагает, что ЕС не должен "быть зависимым от недружественной державы в удовлетворении своих энергетических потребностей". По ее словам, ЕС уже сократил импорт газа из России с 45% до 18% от общего объема.
Однако сокращение закупок российского трубопроводного газа привело к резкому росту цен на энергию в Евросоюзе. Как пояснил RTL бельгийский эксперт по энергетике из университета города Льеж Дамьен Эрнст, хотя политически Брюссель не хочет возвращаться к закупкам российского трубопроводного газа в прежних объемах, европейские промышленники могут настаивать на этом. По его словам промышленным предприятиям будет сложно выжить при таких высоких ценах на газ . Эксперт отметил, что цена на газ составляет 45 евро за мегаватт-час, но если бы была открыта возможность импорта из России, то эта цена упала бы примерно до 20-25 евро за мегаватт-час. Для бельгийских домохозяйств это означало бы снижение счетов на энергию на 500 евро в год.
При этом Евросоюзу, несмотря на все усилия, так и не удалось добиться "независимости" от российской энергии. Так в первом квартале 2025 года ЕС импортировал из России 16% от общего объема СПГ.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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газ, брюссель, венгрия, италия, урсула фон дер ляйен, дамьен эрнст, марио драги, ес, ецб, ек
Энергетика, Газ, Брюссель, ВЕНГРИЯ, ИТАЛИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Дамьен Эрнст, Марио Драги, ЕС, ЕЦБ, ЕК
ЕК представит "дорожную карту" по отказу от российского газа
Еврокомиссар Йоргенсен представит "дорожную карту" по отказу от российского газа
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представит во вторник в Страсбурге комплекс предложений по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива, несмотря на высокую цену таких действий для европейской промышленности и домохозяйств. Эту "дорожную карту" в Еврокомиссии планировали представить еще в начале марта, но позже отложили презентацию из-за недовольства ряда государств-членов ЕС.
Согласно утечкам, публиковавшимся ранее в западных СМИ, Еврокомиссия предложит странам ЕС ввести запрет на заключение новых долгосрочных контрактов на закупку российского газа, в том числе сжиженного, и окончательно прекратить его импорт с конца 2027 года. Также сообщалось, что Еврокомиссия работает над некими юридическими предложениями, которые должны позволить европейским компаниям нарушать контракты на поставки газа с Россией без финансового риска. Что касается санкций, то Еврокомиссия не может быть уверена в их утверждении из-за противодействия ряда стран, в том числе Венгрии.
На полном отказе от российского топлива уже много лет настаивает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая полагает, что ЕС не должен "быть зависимым от недружественной державы в удовлетворении своих энергетических потребностей". По ее словам, ЕС уже сократил импорт газа из России с 45% до 18% от общего объема.
Однако сокращение закупок российского трубопроводного газа привело к резкому росту цен на энергию в Евросоюзе. Как пояснил RTL бельгийский эксперт по энергетике из университета города Льеж Дамьен Эрнст, хотя политически Брюссель не хочет возвращаться к закупкам российского трубопроводного газа в прежних объемах, европейские промышленники могут настаивать на этом. По его словам промышленным предприятиям будет сложно выжить при таких высоких ценах на газ . Эксперт отметил, что цена на газ составляет 45 евро за мегаватт-час, но если бы была открыта возможность импорта из России, то эта цена упала бы примерно до 20-25 евро за мегаватт-час. Для бельгийских домохозяйств это означало бы снижение счетов на энергию на 500 евро в год.
При этом Евросоюзу, несмотря на все усилия, так и не удалось добиться "независимости" от российской энергии. Так в первом квартале 2025 года ЕС импортировал из России 16% от общего объема СПГ.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.