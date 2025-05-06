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ЕК предложит новые правила для признания квалификаций британцев

ЕК предложит новые правила для признания квалификаций британцев - 06.05.2025, ПРАЙМ

ЕК предложит новые правила для признания квалификаций британцев

Еврокомиссия предложит новые правила для признания квалификаций в ЕС граждан Великобритании для обеспечения их работой в 2026 году, сообщила газета Financial... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T06:49+0300

2025-05-06T06:49+0300

2025-05-06T06:49+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложит новые правила для признания квалификаций в ЕС граждан Великобритании для обеспечения их работой в 2026 году, сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект документа, к которому она получила доступ. "Брюссель предложил способ облегчить работу в ЕС представителям Соединенного Королевства с помощью признания их квалификаций. ... Европейская комиссия предложит законодательство для установления общих правил для признания и подтверждения квалификаций ... граждан третьей страны в следующем году ", - передает газета со ссылкой на проект документа исполнительного подразделения ЕС. Financial Times добавляет, что план будет содержаться в стратегии по единому рынку ЕС, которую должны опубликовать в мае. Предложение ЕК по признанию квалификаций британцев затронет британских юристов, банкиров, инженеров и других квалифицированных работников. Отмечается, что им все еще придется получать визы от тех стран ЕС, в которых они хотят работать. Газета добавляет, что стратегия по единому рынку ЕС была разработана заместителем председателя Европейской комиссии Стефаном Сежурне. Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы, пришедшие к власти в июле 2024 года, в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.

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мировая экономика, общество , великобритания, москва, франция, кир стармер, ес, financial times, ек