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ЕК предложит ограничить контракты по поставкам ядерных материалов из России
ЕК предложит ограничить контракты по поставкам ядерных материалов из России - 06.05.2025, ПРАЙМ
ЕК предложит ограничить контракты по поставкам ядерных материалов из России
Европейская комиссия намерена предложить в июне ограничить новые контракты по поставкам ядерных материалов из РФ и искать замену российскому ядерному топливу,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T12:02+0300
2025-05-06T12:02+0300
2025-05-06T12:10+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена предложить в июне ограничить новые контракты по поставкам ядерных материалов из РФ и искать замену российскому ядерному топливу, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа."Еврокомиссия намерена в июне ограничить новые контракты на поставку ядерных материалов, подписанные агентством Евратома по снабжению с российскими поставщиками, начиная с определенной даты… Еврокомиссия предложит в июне законопроект, устанавливающий цели для стран по замене российского ядерного топлива", - говорится в материале агентства.
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ес, россия
ЕК предложит ограничить контракты по поставкам ядерных материалов из России
ЕК в июне предложит ограничить новые контракты по поставкам ядерных материалов РФ
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена предложить в июне ограничить новые контракты по поставкам ядерных материалов из РФ и искать замену российскому ядерному топливу, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа.
"Еврокомиссия намерена в июне ограничить новые контракты на поставку ядерных материалов, подписанные агентством Евратома по снабжению с российскими поставщиками, начиная с определенной даты… Еврокомиссия предложит в июне законопроект, устанавливающий цели для стран по замене российского ядерного топлива", - говорится в материале агентства.
ЕК может предложить 17-й пакет санкций против России