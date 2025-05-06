https://1prime.ru/20250506/ek-857309213.html

ЕК предложит ограничить контракты по поставкам ядерных материалов из России

ЕК предложит ограничить контракты по поставкам ядерных материалов из России - 06.05.2025, ПРАЙМ

ЕК предложит ограничить контракты по поставкам ядерных материалов из России

Европейская комиссия намерена предложить в июне ограничить новые контракты по поставкам ядерных материалов из РФ и искать замену российскому ядерному топливу,... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T12:02+0300

2025-05-06T12:02+0300

2025-05-06T12:10+0300

энергетика

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена предложить в июне ограничить новые контракты по поставкам ядерных материалов из РФ и искать замену российскому ядерному топливу, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа."Еврокомиссия намерена в июне ограничить новые контракты на поставку ядерных материалов, подписанные агентством Евратома по снабжению с российскими поставщиками, начиная с определенной даты… Еврокомиссия предложит в июне законопроект, устанавливающий цели для стран по замене российского ядерного топлива", - говорится в материале агентства.

https://1prime.ru/20250506/sanktsii-857307194.html

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