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Туристы из Катара вложили в экономику Москвы около 1,7 миллиарда рублей

Туристы из Катара вложили в экономику Москвы около 1,7 миллиарда рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ

Туристы из Катара вложили в экономику Москвы около 1,7 миллиарда рублей

Вклад в экономику Москвы путешественников из Катара составляет около 1,7 миллиарда рублей, гости из этой страны входят в топ-10 самых щедрых туристов,... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T14:32+0300

2025-05-06T14:32+0300

2025-05-06T14:32+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Вклад в экономику Москвы путешественников из Катара составляет около 1,7 миллиарда рублей, гости из этой страны входят в топ-10 самых щедрых туристов, приезжающих в столицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму. В пресс-службе отметили, что привлечению гостей из Катара в том числе способствует регулярная работа города и бизнеса по укреплению контактов с зарубежной туристической отраслью. С 4 по 5 мая Мостуризм провел бизнес-миссию в Дохе в Катаре, чтобы раскрыть культурно-познавательный и развлекательный потенциал города. Представители столичной туристической отрасли установили новые контакты с зарубежными коллегами, приняли участие в более чем 1500 деловых переговорах. "Вклад в экономику Москвы путешественников из Катара составляет около 1,7 миллиарда рублей. Гости из этой страны входят в топ-10 самых щедрых туристов, приезжающих в столицу. А прямое авиасообщение и визовые преференции в дополнение к многообразию туристического предложения Москвы, гостеприимству и высокому уровню сервиса услуг, способствуют росту интереса катарцев к городу", - рассказала начальник управления программно-целевого планирования комитета по туризму города Москвы Ольга Нечаева, чьи слова приводят в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что для катарцев актуально предложение качественного номерного фонда Москвы, особенно гостиниц категории "5 звезд". Всего в 2024 году в Москве побывало 10,8 тысячи гостей из Катара. Среди них почти 90% с целью классического туризма, а еще 9% с деловыми целями. Каждый третий гость из Катара приезжает в Москву, чтобы посетить памятники культуры, исторические места и парки. "Исследования показывают, что туристы из этой страны лояльны к знакомым направлениям. Это подтверждает статистика: более половины, 59%, выездных поездок оттуда пришлось на Саудовскую Аравию, а еще 10% на соседние Бахрейн и Оман. Гостей из Катара трудно привлечь новой дестинацией, но получив положительный опыт, они с удовольствием приедут еще раз. Большую роль здесь играет личное общение между теми, кто только планирует поездку и теми, кто уже побывал в российской столице. Почти половина гостей, посетивших Москву, общалась с другими туристами из Катара во время подготовки к поездке", - уточнили в ведомстве.

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бизнес, туризм, россия, москва, катар, саудовская аравия