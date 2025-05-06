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Эксперт оценил важность визита Си Цзиньпина в Россию - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил важность визита Си Цзиньпина в Россию
Эксперт оценил важность визита Си Цзиньпина в Россию - 06.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил важность визита Си Цзиньпина в Россию
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ пройдет в важный момент для всей мировой политики, заявил РИА Новости директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T05:15+0300
2025-05-06T05:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
кнр
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си цзиньпин
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ пройдет в важный момент для всей мировой политики, заявил РИА Новости директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. "Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву пройдет в важный момент для всей мировой политики. Непоследовательная, хаотичная политика американского правительства привела к резкому снижению влияния США в мире. Страны мирового большинства, лидерами которого являются сегодня Россия и Китай, все больше понимают, что старый миропорядок и доминирование США ушли в прошлое, на их месте будет формироваться новый порядок, основанный на тщательном соблюдении принципов ООН и взаимного уважения национальных интересов всех стран", - сказал Бабаев. Как подчеркнул директор ИКСА РАН, именно сейчас лидерам России и КНР необходимо обсудить и скоординировать дальнейшие шаги по формированию нового будущего для всего мира. "Наши страны должны принять на себя и разделить со своими единомышленниками по БРИКС и ШОС ответственность за судьбу всей Евразии, а возможно, и всего человечества. И от того, насколько слаженными и близкими будут отношения между Россией и Китаем, зависит эта судьба", - сказал Бабаев. По мнению эксперта, в центре внимания визита Си Цзиньпина в РФ будут также вопросы финансов и логистики. "Нам нужно разработать взаимовыгодное решение по бесперебойному проведению финансовых платежей между российскими и китайскими банками, реализовать договоренности по сопряжению проектов "Пояса и Пути" и Евразийского экономического союза, совместно осваивать Северный морской путь и строить новые трубопроводы для транспортировки в Китай российского газа", - сказал он. Эксперт отметил, что Россия и Китай успешно развивают сотрудничество во всех областях. "Растет торговый оборот между Россией и КНР, Россия стала крупнейшим поставщиком энергоносителей в Китай, а Китай – крупнейшим поставщиком в Россию автомобилей и электроники. Постепенно облегчается визовый режим, и уже сотни тысяч россиян и китайцев воспользовались этим, - заключил Бабаев.
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россия, мировая экономика, китай, кнр, рф, си цзиньпин, владимир путин, оон, шос
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, РФ, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ООН, ШОС
05:15 06.05.2025
 
Эксперт оценил важность визита Си Цзиньпина в Россию

Эксперт Бабаев: визит Си Цзиньпина в Россию пройдет в важный момент для мировой политики

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ пройдет в важный момент для всей мировой политики, заявил РИА Новости директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
"Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву пройдет в важный момент для всей мировой политики. Непоследовательная, хаотичная политика американского правительства привела к резкому снижению влияния США в мире. Страны мирового большинства, лидерами которого являются сегодня Россия и Китай, все больше понимают, что старый миропорядок и доминирование США ушли в прошлое, на их месте будет формироваться новый порядок, основанный на тщательном соблюдении принципов ООН и взаимного уважения национальных интересов всех стран", - сказал Бабаев.
Как подчеркнул директор ИКСА РАН, именно сейчас лидерам России и КНР необходимо обсудить и скоординировать дальнейшие шаги по формированию нового будущего для всего мира.
"Наши страны должны принять на себя и разделить со своими единомышленниками по БРИКС и ШОС ответственность за судьбу всей Евразии, а возможно, и всего человечества. И от того, насколько слаженными и близкими будут отношения между Россией и Китаем, зависит эта судьба", - сказал Бабаев.
По мнению эксперта, в центре внимания визита Си Цзиньпина в РФ будут также вопросы финансов и логистики.
"Нам нужно разработать взаимовыгодное решение по бесперебойному проведению финансовых платежей между российскими и китайскими банками, реализовать договоренности по сопряжению проектов "Пояса и Пути" и Евразийского экономического союза, совместно осваивать Северный морской путь и строить новые трубопроводы для транспортировки в Китай российского газа", - сказал он.
Эксперт отметил, что Россия и Китай успешно развивают сотрудничество во всех областях.
"Растет торговый оборот между Россией и КНР, Россия стала крупнейшим поставщиком энергоносителей в Китай, а Китай – крупнейшим поставщиком в Россию автомобилей и электроники. Постепенно облегчается визовый режим, и уже сотни тысяч россиян и китайцев воспользовались этим, - заключил Бабаев.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙКНРРФСи ЦзиньпинВладимир ПутинООНШОС
 
 
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