https://1prime.ru/20250506/ekspert-857299395.html

Эксперт рассказал о преимуществах российских технологий по маркировке

Эксперт рассказал о преимуществах российских технологий по маркировке - 06.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о преимуществах российских технологий по маркировке

У российских технологий по маркировке есть преимущества перед иностранными разработками: они охватывают большое количество товарных групп и прослеживают все -... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T06:52+0300

2025-05-06T06:52+0300

2025-05-06T06:52+0300

технологии

бизнес

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москва

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. У российских технологий по маркировке есть преимущества перед иностранными разработками: они охватывают большое количество товарных групп и прослеживают все - от производства до кассы, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин. "Такой зонтичной цифровой технологии, чтобы она охватывала большое количество товарных групп и прослеживала все от производства до кассы, ее, в принципе, не существует", - ответил Дубин на вопрос о преимуществах российской технологии над иностранными. Он добавил, что технология маркировки в России базируется на успешно внедренных онлайн-кассах. "Это, конечно же, дает последнюю милю, которая многократно усиливает эффект внедрения маркировки", - отметил Дубин. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, москва