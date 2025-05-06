Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о преимуществах российских технологий по маркировке - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250506/ekspert-857299395.html
Эксперт рассказал о преимуществах российских технологий по маркировке
Эксперт рассказал о преимуществах российских технологий по маркировке - 06.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о преимуществах российских технологий по маркировке
У российских технологий по маркировке есть преимущества перед иностранными разработками: они охватывают большое количество товарных групп и прослеживают все -... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T06:52+0300
2025-05-06T06:52+0300
технологии
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857299395.jpg?1746503546
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. У российских технологий по маркировке есть преимущества перед иностранными разработками: они охватывают большое количество товарных групп и прослеживают все - от производства до кассы, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин. "Такой зонтичной цифровой технологии, чтобы она охватывала большое количество товарных групп и прослеживала все от производства до кассы, ее, в принципе, не существует", - ответил Дубин на вопрос о преимуществах российской технологии над иностранными. Он добавил, что технология маркировки в России базируется на успешно внедренных онлайн-кассах. "Это, конечно же, дает последнюю милю, которая многократно усиливает эффект внедрения маркировки", - отметил Дубин. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, москва
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
06:52 06.05.2025
 
Эксперт рассказал о преимуществах российских технологий по маркировке

Глава ЦРПТ Дубин: у российских технологий по маркировке есть преимущества

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. У российских технологий по маркировке есть преимущества перед иностранными разработками: они охватывают большое количество товарных групп и прослеживают все - от производства до кассы, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"Такой зонтичной цифровой технологии, чтобы она охватывала большое количество товарных групп и прослеживала все от производства до кассы, ее, в принципе, не существует", - ответил Дубин на вопрос о преимуществах российской технологии над иностранными.
Он добавил, что технология маркировки в России базируется на успешно внедренных онлайн-кассах. "Это, конечно же, дает последнюю милю, которая многократно усиливает эффект внедрения маркировки", - отметил Дубин.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала