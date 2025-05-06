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Россия поставила рыбы и морепродуктов в Китай на рекордную сумму - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Россия поставила рыбы и морепродуктов в Китай на рекордную сумму
Россия поставила рыбы и морепродуктов в Китай на рекордную сумму - 06.05.2025, ПРАЙМ
Россия поставила рыбы и морепродуктов в Китай на рекордную сумму
Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в первом квартале 2025 года стал рекордным в денежном выражении, сообщили журналистам в пресс-службе Рыбного... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T15:41+0300
2025-05-06T15:41+0300
экономика
россия
китай
москва
рыбный союз
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в первом квартале 2025 года стал рекордным в денежном выражении, сообщили журналистам в пресс-службе Рыбного союза. "Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в первом квартале 2025 года стал рекордным в денежном выражении. В январе-марте 2025 года российский экспорт ВБР (водных биоресурсов - ред.) в Китай снизился к сопоставимому периоду прошлого года на 5% в натуральном выражении − до 275 тысяч тонн, но вырос на 2% в денежном - более 680 миллионов долларов", - подсчитали в аналитическом центре союза на основе данных главного таможенного управления Китая. Отмечается, что в первом квартале 2025 года экспорт мороженого минтая из России в Китай снизился к аналогичному периоду прошлого года на 5% в весе − до 170 тысяч тонн, а в стоимостном − увеличился на 30%, до 215 миллионов долларов. Поставки российского сурими в январе-марте 2025 года выросли к аналогичному периоду 2024 года на 10% в весе до 10 тысяч тонн и на 20% в денежном − до 22 миллионов долларов. В то же время поставки трески снизились в весе, но увеличились в деньгах из-за высоких цен. Российский экспорт мороженой трески в Китай в январе-марте 2025 года снизился к сопоставимому периоду прошлого года в весе на 10% до 16 тысяч тонн, в денежном выражении вырос на 30% − до 80 миллионов долларов, а поставки пикши увеличились в три раза в натуральном выражении − до пяти тысяч тонн, в деньгах почти в шесть раз, до 22 миллионов долларов. "Поставки живых крабов растут, а мороженых − снижаются. Экспорт российских живых крабов в Китай в первом квартале 2025 года вырос (к аналогичному периоду 2024 года) на 10% в весе − до 7,5 тысячи тонн, но сократился на 15% в деньгах − до 250 миллионов долларов. А вот экспорт мороженых конечностей крабов упал в два раза в весе и снизился на 40% в деньгах − до 800 тонн на сумму 14 миллионов долларов", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что динамика экспорта крабов отражает ситуацию с добычей. "Успешные итоги первого квартала объясняются удачной мировой конъюнктурой, а небольшая коррекция поставок в весе − ростом экспорта сурими", - резюмирует аналитический центр Рыбного союза.
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россия, китай, москва, рыбный союз
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Рыбный союз
15:41 06.05.2025
 
Россия поставила рыбы и морепродуктов в Китай на рекордную сумму

Рыбный союз: экспорт рыбы и морепродуктов в КНР в первом квартале стал рекордным

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРыбная ферма "Саянская форель" в Хакасии
Рыбная ферма Саянская форель в Хакасии - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в первом квартале 2025 года стал рекордным в денежном выражении, сообщили журналистам в пресс-службе Рыбного союза.
"Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в первом квартале 2025 года стал рекордным в денежном выражении. В январе-марте 2025 года российский экспорт ВБР (водных биоресурсов - ред.) в Китай снизился к сопоставимому периоду прошлого года на 5% в натуральном выражении − до 275 тысяч тонн, но вырос на 2% в денежном - более 680 миллионов долларов", - подсчитали в аналитическом центре союза на основе данных главного таможенного управления Китая.
Отмечается, что в первом квартале 2025 года экспорт мороженого минтая из России в Китай снизился к аналогичному периоду прошлого года на 5% в весе − до 170 тысяч тонн, а в стоимостном − увеличился на 30%, до 215 миллионов долларов. Поставки российского сурими в январе-марте 2025 года выросли к аналогичному периоду 2024 года на 10% в весе до 10 тысяч тонн и на 20% в денежном − до 22 миллионов долларов.
В то же время поставки трески снизились в весе, но увеличились в деньгах из-за высоких цен. Российский экспорт мороженой трески в Китай в январе-марте 2025 года снизился к сопоставимому периоду прошлого года в весе на 10% до 16 тысяч тонн, в денежном выражении вырос на 30% − до 80 миллионов долларов, а поставки пикши увеличились в три раза в натуральном выражении − до пяти тысяч тонн, в деньгах почти в шесть раз, до 22 миллионов долларов.
"Поставки живых крабов растут, а мороженых − снижаются. Экспорт российских живых крабов в Китай в первом квартале 2025 года вырос (к аналогичному периоду 2024 года) на 10% в весе − до 7,5 тысячи тонн, но сократился на 15% в деньгах − до 250 миллионов долларов. А вот экспорт мороженых конечностей крабов упал в два раза в весе и снизился на 40% в деньгах − до 800 тонн на сумму 14 миллионов долларов", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что динамика экспорта крабов отражает ситуацию с добычей.
"Успешные итоги первого квартала объясняются удачной мировой конъюнктурой, а небольшая коррекция поставок в весе − ростом экспорта сурими", - резюмирует аналитический центр Рыбного союза.
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