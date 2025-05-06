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Евро дорожает к доллару в преддверии публикации индекса PMI в еврозоне

Евро дорожает к доллару в преддверии публикации индекса PMI в еврозоне - 06.05.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару в преддверии публикации индекса PMI в еврозоне

Стоимость евро к доллару несколько увеличивается во вторник утром в преддверии публикации композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T09:02+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару несколько увеличивается во вторник утром в преддверии публикации композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.50 мск курс евро к доллару несколько рос - до 1,1317 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1315 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 143,77 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,7 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) находился на уровне прошлого закрытия в 99,8 пункта. Позднее во вторник агентство S&P Global опубликует окончательные данные по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. По предварительной оценке, показатель в апреле уменьшился до 50,1 пункта с мартовской отметки в 50,9 пункта. В этот же день бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные о состоянии торгового баланса в стране. Эксперты полагают, что дефицит торгового баланса в марте увеличился до 129 миллиардов долларов с 122,7 миллиарда в феврале.

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