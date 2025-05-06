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Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны

Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны - 06.05.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны

Стоимость евро к доллару во вторник днем увеличивается после публикации статистики из еврозоны по деловой активности, свидетельствуют данные торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T12:56+0300

2025-05-06T12:56+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару во вторник днем увеличивается после публикации статистики из еврозоны по деловой активности, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.45 мск курс евро к доллару рос до 1,1321 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1315 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 143,17 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,7 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 99,71 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в апреле опустился до 50,4 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее. Значение оказалось выше предварительной оценки в 50,1 пункта. Композитные PMI Германии и Франции также оказались лучше предварительных данных. Инвесторы в то же время ожидают в среду решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. По данным CME Group, большинство аналитиков (96,9%) ждут ее сохранения на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. На июнь 70,4% экспертов ждут ставку также на текущем уровне, а в июле порядка 80% ждут ставку на уровне ниже текущего.

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