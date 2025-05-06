https://1prime.ru/20250506/evrostat-857315576.html

Цены на газ для домохозяйств в Евросоюзе выросли до рекорда

Цены на газ для домохозяйств в Евросоюзе выросли до рекорда - 06.05.2025, ПРАЙМ

Цены на газ для домохозяйств в Евросоюзе выросли до рекорда

Цены на газ для домохозяйств в Евросоюзе во второй половине 2024 года выросли до рекордного уровня с 2008 года, это связано со сворачиванием мер поддержки,... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T13:39+0300

2025-05-06T13:39+0300

2025-05-06T13:39+0300

энергетика

газ

италия

швеция

ес

евростат

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Цены на газ для домохозяйств в Евросоюзе во второй половине 2024 года выросли до рекордного уровня с 2008 года, это связано со сворачиванием мер поддержки, которые были внедрены из-за разгоревшегося в 2022 году энергокризиса, следует из сообщения Евростата. "Во второй половине 2024 года цены на газ для домохозяйств в ЕС выросли впервые после снижения после энергетического кризиса 2022 года. Средние цены, включая налоги, выросли до 12,33 евро за 100 киловатт-час по сравнению с 11,04 евро в первой половине года. Это самая высокая зафиксированная цена с начала сбора данных в 2008 году", - пишет служба. Отмечается, что рост в значительной степени обусловлен повышением налогов во многих странах ЕС, поскольку предыдущие меры поддержки, которые принимались в разгар энергетического кризиса в 2022 году, закончили свое действие. В странах ЕС наблюдались большие различия в ценах на газ для домохозяйств. Самые высокие цены были зафиксированы в Швеции — 18,93 евро за 100 киловатт-час, за ней следовали Нидерланды (16,71 евро) и Италия (15,86 евро). Напротив, самые низкие цены были зафиксированы в Венгрии (3,20 евро), Хорватии (4,60 евро) и Румынии (5,40 евро). Цены на газ за полугодие выросли в 16 странах, сильнее всего в Италии (+39%), Греции (+31%) и Португалии (+15%). Снизились они лишь в восьми, при этом значительно только в Литве (-19%), Люксембурге (-17%) и Австрии (-17%). Несмотря на рост цен Евросоюз все равно планирует продолжать отказываться от российских энергоносителей. По данным западных СМИ, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представит во вторник в Страсбурге комплекс предложений по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива, несмотря на высокую цену таких действий для европейской промышленности и домохозяйств. Эту дорожную карту в Еврокомиссии планировали представить еще в начале марта, но позже отложили презентацию из-за недовольства ряда государств-членов ЕС.

https://1prime.ru/20250506/gaz-857311576.html

италия

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газ, италия, швеция, ес, евростат