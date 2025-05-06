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Словакия не будет частью железного занавеса между Европой и РФ, заявил Фицо

Словакия не будет частью железного занавеса между Европой и РФ, заявил Фицо - 06.05.2025, ПРАЙМ

Словакия не будет частью железного занавеса между Европой и РФ, заявил Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пока он возглавляет правительство республики, страна не будет частью железного занавеса между Европой и РФ. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T15:15+0300

2025-05-06T15:15+0300

2025-05-06T15:15+0300

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БРАТИСЛАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пока он возглавляет правительство республики, страна не будет частью железного занавеса между Европой и РФ. Во вторник Фицо посетил Центральное военно-мемориальное кладбище Красной армии в словацком городе Михаловце, где в ходе своей речи обратил внимание на то, что существует стремление вновь опустить железный занавес между Европой и Россией. "Пока я буду председателем правительства Словакии, я сделаю все, чтобы Словакия не была частью этого железного занавеса. Мы будем делать все для того, чтобы в этом железном занавесе где-то находить открытые двери для сотрудничества, дружбы и мира. Потому что мы все хотим мира, никто не хочет войны", - сказал Фицо. Премьер Словакии отметил, что сейчас очень сложно долететь из Европы в Россию, вспомнив о том, с какими трудностями в этом контексте ему самому пришлось столкнуться в ходе его визита в Москву в декабре 2024 года. "Есть и другие элементы железного занавеса. Сегодня Европейская комиссия представляет дорожную карту для того, чтобы окончательно остановить доставку любых энергоресурсов из России в Европу. Это ведь железный занавес с невероятными экономическими последствиями для всего Европейского союза", - добавил Фицо.

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