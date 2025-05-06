https://1prime.ru/20250506/fitso-857320566.html
Словакия не будет частью железного занавеса между Европой и РФ, заявил Фицо
Словакия не будет частью железного занавеса между Европой и РФ, заявил Фицо - 06.05.2025, ПРАЙМ
Словакия не будет частью железного занавеса между Европой и РФ, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пока он возглавляет правительство республики, страна не будет частью железного занавеса между Европой и РФ. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T15:15+0300
2025-05-06T15:15+0300
2025-05-06T15:15+0300
политика
россия
словакия
европа
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_ee72072ac670f4d30e0f299ac6429bdd.jpg
БРАТИСЛАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пока он возглавляет правительство республики, страна не будет частью железного занавеса между Европой и РФ. Во вторник Фицо посетил Центральное военно-мемориальное кладбище Красной армии в словацком городе Михаловце, где в ходе своей речи обратил внимание на то, что существует стремление вновь опустить железный занавес между Европой и Россией. "Пока я буду председателем правительства Словакии, я сделаю все, чтобы Словакия не была частью этого железного занавеса. Мы будем делать все для того, чтобы в этом железном занавесе где-то находить открытые двери для сотрудничества, дружбы и мира. Потому что мы все хотим мира, никто не хочет войны", - сказал Фицо. Премьер Словакии отметил, что сейчас очень сложно долететь из Европы в Россию, вспомнив о том, с какими трудностями в этом контексте ему самому пришлось столкнуться в ходе его визита в Москву в декабре 2024 года. "Есть и другие элементы железного занавеса. Сегодня Европейская комиссия представляет дорожную карту для того, чтобы окончательно остановить доставку любых энергоресурсов из России в Европу. Это ведь железный занавес с невероятными экономическими последствиями для всего Европейского союза", - добавил Фицо.
https://1prime.ru/20250505/fitso-857296223.html
словакия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_129:0:2750:1966_1920x0_80_0_0_a8a6626143bd07726c7f3ca085baa6a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, словакия, европа, роберт фицо
Политика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, Роберт Фицо
Словакия не будет частью железного занавеса между Европой и РФ, заявил Фицо
Премьер Фицо: Словакия не будет частью железного занавеса между Европой и РФ
БРАТИСЛАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пока он возглавляет правительство республики, страна не будет частью железного занавеса между Европой и РФ.
Во вторник Фицо посетил Центральное военно-мемориальное кладбище Красной армии в словацком городе Михаловце, где в ходе своей речи обратил внимание на то, что существует стремление вновь опустить железный занавес между Европой и Россией.
"Пока я буду председателем правительства Словакии, я сделаю все, чтобы Словакия не была частью этого железного занавеса. Мы будем делать все для того, чтобы в этом железном занавесе где-то находить открытые двери для сотрудничества, дружбы и мира. Потому что мы все хотим мира, никто не хочет войны", - сказал Фицо.
Премьер Словакии отметил, что сейчас очень сложно долететь из Европы в Россию, вспомнив о том, с какими трудностями в этом контексте ему самому пришлось столкнуться в ходе его визита в Москву в декабре 2024 года.
"Есть и другие элементы железного занавеса. Сегодня Европейская комиссия представляет дорожную карту для того, чтобы окончательно остановить доставку любых энергоресурсов из России в Европу. Это ведь железный занавес с невероятными экономическими последствиями для всего Европейского союза", - добавил Фицо.
Фицо раскритиковал намерение ЕС отказаться от энергоресурсов с востока