https://1prime.ru/20250506/flag-857320225.html

Кандидат в президенты Польши демонстративно вытер ноги о флаг ЕС

Кандидат в президенты Польши демонстративно вытер ноги о флаг ЕС - 06.05.2025, ПРАЙМ

Кандидат в президенты Польши демонстративно вытер ноги о флаг ЕС

Ультраправый кандидат в президенты Польши Гжегож Браун демонстративно вытер ноги о флаг Европейского союза в министерстве промышленности республики. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T15:07+0300

2025-05-06T15:07+0300

2025-05-06T15:07+0300

политика

польша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

ВАРШАВА, 6 мая – ПРАЙМ. Ультраправый кандидат в президенты Польши Гжегож Браун демонстративно вытер ноги о флаг Европейского союза в министерстве промышленности республики. Во вторник Браун распространил видеозапись, на которой видно, как он вошел в здание министерства промышленности Польши, которое размещается в Катовицах и снял в фойе министерства с древка флаг Европейского союза. После короткой словесной перепалки с работниками министерства он бросил флаг на пол и вытер об него ноги. При этом Браун заявил, что флаг Европейского союза не подлежит юридической защите в Польше. "Нет чего-то такого, нет такого государства, слава Богу, нет еще такого государства. Так что мы не будем в Польше, в польском министерстве выставлять знаков враждебных нам организаций, которые, слава Богу, не имеют государственного статуса, не пользуются никакой правовой защитой на территории Польской республики. Здесь Польша, а не Брюссель", - сказал он. Браун депутат Европейского парламента. Во вторник ЕП лишил его депутатского иммунитета по просьбе польских правоохранительных органов, которые намерены предъявить ему обвинения в совершении ряда преступлений. Браун известен своими хулиганскими выходками. Например, он в здании сейма Польши затушил огнетушителем ханукальные свечи, ворвался в госпиталь и напал на врача, сделавшего пациентке аборт. Браун является одним из 13 кандидатов в президенты Польши. По данным многочисленных соцопросов, на выборах, первый тур которых пройдет 18 мая, он не имеет шансов выйти во второй тур.

https://1prime.ru/20250506/iar-857311223.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, ес