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Кандидат в президенты Польши демонстративно вытер ноги о флаг ЕС - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Кандидат в президенты Польши демонстративно вытер ноги о флаг ЕС
Кандидат в президенты Польши демонстративно вытер ноги о флаг ЕС - 06.05.2025, ПРАЙМ
Кандидат в президенты Польши демонстративно вытер ноги о флаг ЕС
Ультраправый кандидат в президенты Польши Гжегож Браун демонстративно вытер ноги о флаг Европейского союза в министерстве промышленности республики. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T15:07+0300
2025-05-06T15:07+0300
политика
польша
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ВАРШАВА, 6 мая – ПРАЙМ. Ультраправый кандидат в президенты Польши Гжегож Браун демонстративно вытер ноги о флаг Европейского союза в министерстве промышленности республики. Во вторник Браун распространил видеозапись, на которой видно, как он вошел в здание министерства промышленности Польши, которое размещается в Катовицах и снял в фойе министерства с древка флаг Европейского союза. После короткой словесной перепалки с работниками министерства он бросил флаг на пол и вытер об него ноги. При этом Браун заявил, что флаг Европейского союза не подлежит юридической защите в Польше. "Нет чего-то такого, нет такого государства, слава Богу, нет еще такого государства. Так что мы не будем в Польше, в польском министерстве выставлять знаков враждебных нам организаций, которые, слава Богу, не имеют государственного статуса, не пользуются никакой правовой защитой на территории Польской республики. Здесь Польша, а не Брюссель", - сказал он. Браун депутат Европейского парламента. Во вторник ЕП лишил его депутатского иммунитета по просьбе польских правоохранительных органов, которые намерены предъявить ему обвинения в совершении ряда преступлений. Браун известен своими хулиганскими выходками. Например, он в здании сейма Польши затушил огнетушителем ханукальные свечи, ворвался в госпиталь и напал на врача, сделавшего пациентке аборт. Браун является одним из 13 кандидатов в президенты Польши. По данным многочисленных соцопросов, на выборах, первый тур которых пройдет 18 мая, он не имеет шансов выйти во второй тур.
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польша, ес
Политика, ПОЛЬША, ЕС
15:07 06.05.2025
 
Кандидат в президенты Польши демонстративно вытер ноги о флаг ЕС

Кандидат в президенты Польши Браун демонстративно вытер ноги о флаг ЕС

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© fotolia.com / moonrun
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ВАРШАВА, 6 мая – ПРАЙМ. Ультраправый кандидат в президенты Польши Гжегож Браун демонстративно вытер ноги о флаг Европейского союза в министерстве промышленности республики.
Во вторник Браун распространил видеозапись, на которой видно, как он вошел в здание министерства промышленности Польши, которое размещается в Катовицах и снял в фойе министерства с древка флаг Европейского союза.
После короткой словесной перепалки с работниками министерства он бросил флаг на пол и вытер об него ноги.
При этом Браун заявил, что флаг Европейского союза не подлежит юридической защите в Польше. "Нет чего-то такого, нет такого государства, слава Богу, нет еще такого государства. Так что мы не будем в Польше, в польском министерстве выставлять знаков враждебных нам организаций, которые, слава Богу, не имеют государственного статуса, не пользуются никакой правовой защитой на территории Польской республики. Здесь Польша, а не Брюссель", - сказал он.
Браун депутат Европейского парламента. Во вторник ЕП лишил его депутатского иммунитета по просьбе польских правоохранительных органов, которые намерены предъявить ему обвинения в совершении ряда преступлений.
Браун известен своими хулиганскими выходками. Например, он в здании сейма Польши затушил огнетушителем ханукальные свечи, ворвался в госпиталь и напал на врача, сделавшего пациентке аборт.
Браун является одним из 13 кандидатов в президенты Польши. По данным многочисленных соцопросов, на выборах, первый тур которых пройдет 18 мая, он не имеет шансов выйти во второй тур.
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