https://1prime.ru/20250506/frantsisk-857336349.html

Папа Франциск: народы Украины и России - братья и соседи

Папа Франциск: народы Украины и России - братья и соседи - 06.05.2025, ПРАЙМ

Папа Франциск: народы Украины и России - братья и соседи

Папа Римский Франциск в не опубликованном при его жизни и вышедшем сейчас интервью РИА Новости назвал народы России и Украины братскими. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T23:18+0300

2025-05-06T23:18+0300

2025-05-06T23:18+0300

папа римский франциск

украина

россия

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Папа Римский Франциск в не опубликованном при его жизни и вышедшем сейчас интервью РИА Новости назвал народы России и Украины братскими.Текст прижизненного интервью понтифика предоставил агентству лично общавшийся с папой Римским председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери", - говорится в интервью.Папа Римский Франциск 25 марта 2022 года посвятил Россию и Украину непорочному сердцу Пресвятой Богородицы. Католики верят, что это завещала сделать Дева Мария, которая явилась детям близ португальского города Фатима в 1917 года.

https://1prime.ru/20250421/rim-856896521.html

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папа римский франциск, украина, россия