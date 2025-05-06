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Папа Франциск: народы Украины и России - братья и соседи
Папа Франциск: народы Украины и России - братья и соседи - 06.05.2025, ПРАЙМ
Папа Франциск: народы Украины и России - братья и соседи
Папа Римский Франциск в не опубликованном при его жизни и вышедшем сейчас интервью РИА Новости назвал народы России и Украины братскими. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T23:18+0300
2025-05-06T23:18+0300
2025-05-06T23:18+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Папа Римский Франциск в не опубликованном при его жизни и вышедшем сейчас интервью РИА Новости назвал народы России и Украины братскими.Текст прижизненного интервью понтифика предоставил агентству лично общавшийся с папой Римским председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери", - говорится в интервью.Папа Римский Франциск 25 марта 2022 года посвятил Россию и Украину непорочному сердцу Пресвятой Богородицы. Католики верят, что это завещала сделать Дева Мария, которая явилась детям близ португальского города Фатима в 1917 года.
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папа римский франциск, украина, россия
Папа Римский Франциск, УКРАИНА, РОССИЯ
Папа Франциск: народы Украины и России - братья и соседи
Папа Франциск называл народы Украины и России братьями и соседями
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Папа Римский Франциск в не опубликованном при его жизни и вышедшем сейчас интервью РИА Новости назвал народы России и Украины братскими.
Текст прижизненного интервью понтифика предоставил агентству лично общавшийся с папой Римским председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
"Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери", - говорится в интервью.
Папа Римский Франциск 25 марта 2022 года посвятил Россию и Украину непорочному сердцу Пресвятой Богородицы. Католики верят, что это завещала сделать Дева Мария, которая явилась детям близ португальского города Фатима в 1917 года.
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