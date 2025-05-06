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Мерца со второй попытки избрали новым канцлером Германии - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Мерца со второй попытки избрали новым канцлером Германии
Мерца со второй попытки избрали новым канцлером Германии - 06.05.2025, ПРАЙМ
Мерца со второй попытки избрали новым канцлером Германии
Парламент Германии со второго раза избрал новым канцлером ФРГ лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T17:32+0300
2025-05-06T17:56+0300
политика
мировая экономика
германия
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олаф шольц
фридрих мерц
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Парламент Германии со второго раза избрал новым канцлером ФРГ лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который выступает за поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, трансляция заседания ведется на сайте бундестага. Во вторник председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что в первом туре за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в 316 голосов для избрания канцлером. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. "За" проголосовали 325 депутатов", - объявила Клёкнер. Мерц, как и предыдущий канцлер Олаф Шольц, последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине. Более того, Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами, чего Шольц всячески избегал. Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Руководство в Москве будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие властей в Берлине в боевых действиях на стороне киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кроме того, новый канцлер Мерц считает необходимым выработать единую позицию ЕС по конфликту на Украине и взаимоотношениям с Россией. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) экс-канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
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мировая экономика, германия, украина, олаф шольц, фридрих мерц, мария захарова, хдс/хсс, мид рф, ес
Политика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Мария Захарова, ХДС/ХСС, МИД РФ, ЕС
17:32 06.05.2025 (обновлено: 17:56 06.05.2025)
 
Мерца со второй попытки избрали новым канцлером Германии

Парламент Германии со второго раза избрал Фридриха Мерца на должность канцлера

© CC BY 2.0 / European People's PartyКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Парламент Германии со второго раза избрал новым канцлером ФРГ лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который выступает за поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, трансляция заседания ведется на сайте бундестага.
Во вторник председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что в первом туре за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в 316 голосов для избрания канцлером. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.
"За" проголосовали 325 депутатов", - объявила Клёкнер.
Мерц, как и предыдущий канцлер Олаф Шольц, последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине. Более того, Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами, чего Шольц всячески избегал. Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Руководство в Москве будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие властей в Берлине в боевых действиях на стороне киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Кроме того, новый канцлер Мерц считает необходимым выработать единую позицию ЕС по конфликту на Украине и взаимоотношениям с Россией.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) экс-канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
СМИ: Мерц хочет провести второй тур выборов уже сегодня
13:55
 
ПолитикаМировая экономикаГЕРМАНИЯУКРАИНАОлаф ШольцФридрих МерцМария ЗахароваХДС/ХССМИД РФЕС
 
 
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