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СМИ: последний в ЕС производитель антибиотиков закроет завод в Копенгагене

СМИ: последний в ЕС производитель антибиотиков закроет завод в Копенгагене - 06.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: последний в ЕС производитель антибиотиков закроет завод в Копенгагене

Последний в Европе производитель ингредиентов для ряда ключевых антибиотиков Xellia Pharmaceuticals закроет свой крупнейший завод в Копенгагене и частично... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T14:04+0300

2025-05-06T14:04+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Последний в Европе производитель ингредиентов для ряда ключевых антибиотиков Xellia Pharmaceuticals закроет свой крупнейший завод в Копенгагене и частично перенесёт производство в Китай, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей компании. "Xellia Pharmaceuticals - последний производитель в Европе ингредиентов для некоторых жизненно важных антибиотиков - закрывает крупнейшее предприятие в стране и переносит часть производств в Китай, что наносит удар по усилиям Брюсселя по снижению зависимости от поставок лекарств из Азии", - пишет издание. Компания, по ее собственному заявлению, несет убытки и сможет конкурировать с китайскими производителями только за счёт переноса производств. Около половины активных фармацевтических ингредиентов Xellia включены в перечень критически важных препаратов ЕС и список ВОЗ. Как отмечается в статье, во вторник компания уведомила персонал о закрытии копенгагенского завода, что приведёт к увольнению 500 сотрудников, при этом Xellia планирует сохранить более рентабельное европейское производство в Будапеште. Генеральный директор Xellia Михаэль Кохер в интервью Financial Times подчеркнул, что в случае, если государственные системы здравоохранения не будут готовы платить больше за недорогие аналоги оригинальных лекарств, производители из ЕС продолжат переносить производство за рубеж. "Мы много говорим о возвращении производств в Европу. Но не менее важно сохранить то, что у нас уже есть в Европе", - сказал он. Среди ключевых веществ Xellia - ванкомицин гидрохлорид, применяемый для производства антибиотиков, эффективных против устойчивых к другим препаратам инфекций, включая сепсис. По оценке Кохера, в настоящее время около 80% таких ингредиентов в ЕС поступают из Китая, и без господдержки этот показатель может скоро приблизиться к 100%. Xellia входит в состав фармконцерна Novo Nordisk и продает продукцию в более чем 80 стран. Перенос производственных мощностей из Копенгагена, по оценкам компании, займёт около 10 лет.

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мировая экономика, европа, китай, ес, financial times, воз