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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне корпоративных новостей - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне корпоративных новостей
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне корпоративных новостей - 06.05.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне корпоративных новостей
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит опускаются во вторник на фоне корпоративных новостей, также инвесторы ждут публикации показателей по торговому... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T14:36+0300
2025-05-06T14:36+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит опускаются во вторник на фоне корпоративных новостей, также инвесторы ждут публикации показателей по торговому балансу США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,47%, до 41 123 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,88%, до 19 879,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,6%, до 5 637,5 пункта. Акции американской компании DoorDash снижаются на предторгах вторника примерно на 4% после того, как она объявила о покупке британского сервиса доставки готовой еды Deliveroo примерно за 2,9 миллиарда фунтов (3,85 миллиарда долларов). Кроме того, автомобильный гигант Ford Motor Co. опубликовал свои финансовые показатели за первый квартал, согласно которым квартальная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 471 миллион долларов, сократившись примерно втрое год к году. Акции Ford на предварительных торгах дешевеют более чем на 2%. Во вторник вечером будут опубликованы данные по торговому балансу США. Прогнозируется, что его дефицит в марте увеличился до 137 миллиардов долларов с 122,7 миллиарда в феврале.
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рынки, торги, сша, ford, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Торги, США, Ford, Nasdaq Composite
14:36 06.05.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне корпоративных новостей

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются на корпоративных новостях

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит опускаются во вторник на фоне корпоративных новостей, также инвесторы ждут публикации показателей по торговому балансу США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,47%, до 41 123 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,88%, до 19 879,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,6%, до 5 637,5 пункта.
Акции американской компании DoorDash снижаются на предторгах вторника примерно на 4% после того, как она объявила о покупке британского сервиса доставки готовой еды Deliveroo примерно за 2,9 миллиарда фунтов (3,85 миллиарда долларов).
Кроме того, автомобильный гигант Ford Motor Co. опубликовал свои финансовые показатели за первый квартал, согласно которым квартальная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 471 миллион долларов, сократившись примерно втрое год к году. Акции Ford на предварительных торгах дешевеют более чем на 2%.
Во вторник вечером будут опубликованы данные по торговому балансу США. Прогнозируется, что его дефицит в марте увеличился до 137 миллиардов долларов с 122,7 миллиарда в феврале.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии
10:40
 
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