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Гарвард не получит новых грантов от правительства США - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Гарвард не получит новых грантов от правительства США
Гарвард не получит новых грантов от правительства США - 06.05.2025, ПРАЙМ
Гарвард не получит новых грантов от правительства США
Гарвардский университет в США перестанет быть финансируемым государством институтом и не получит от правительства новых грантов, заявила министр образования США | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T09:09+0300
2025-05-06T09:09+0300
общество
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Гарвардский университет в США перестанет быть финансируемым государством институтом и не получит от правительства новых грантов, заявила министр образования США Линда Макмэхон в письме, адресованном президенту Гарварда Алану Гарберу. Министр заявила, что университет "насмехается над системой высшего образования" США, приглашая на обучение иностранных студентов, совершающих насильственные действия на территории его кампуса. "Гарвард не должен ожидать грантов от федерального правительства, поскольку больше они предоставляться не будут. Гарвард прекратит быть финансируемым государством институтом", - говорится в тексте письма, которое было опубликовано на странице Макмэхон в соцсети X. Министр обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах, а также неподчинении постановлению Верховного суда США о прекращении расовой дискриминации на территории вуза. Она отметила, что, поскольку администрация Гарварда не стала менять свою политику в соответствии с требованиями правительства, новых грантов университет больше не получит. Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
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общество , сша, дональд трамп, гарвардский университет
Общество , США, Дональд Трамп, Гарвардский университет
09:09 06.05.2025
 
Гарвард не получит новых грантов от правительства США

Минобрнауки США: Гарвард перестанет быть финансируемым государством институтом

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Гарвардский университет в США перестанет быть финансируемым государством институтом и не получит от правительства новых грантов, заявила министр образования США Линда Макмэхон в письме, адресованном президенту Гарварда Алану Гарберу.
Министр заявила, что университет "насмехается над системой высшего образования" США, приглашая на обучение иностранных студентов, совершающих насильственные действия на территории его кампуса.
"Гарвард не должен ожидать грантов от федерального правительства, поскольку больше они предоставляться не будут. Гарвард прекратит быть финансируемым государством институтом", - говорится в тексте письма, которое было опубликовано на странице Макмэхон в соцсети X.
Министр обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах, а также неподчинении постановлению Верховного суда США о прекращении расовой дискриминации на территории вуза. Она отметила, что, поскольку администрация Гарварда не стала менять свою политику в соответствии с требованиями правительства, новых грантов университет больше не получит.
Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2023
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ОбществоСШАДональд ТрампГарвардский университет
 
 
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