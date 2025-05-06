https://1prime.ru/20250506/gaz-857336465.html
Посол России назвал стабильными поставки газа в Турцию
Посол России назвал стабильными поставки газа в Турцию - 06.05.2025, ПРАЙМ
Посол России назвал стабильными поставки газа в Турцию
Поставки российского газа в Турцию стабильные, сохраняются примерно на одинаковом уровне, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T23:20+0300
2025-05-06T23:20+0300
2025-05-06T23:20+0300
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АНКАРА, 6 мая – ПРАЙМ. Поставки российского газа в Турцию стабильные, сохраняются примерно на одинаковом уровне, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Россия наряду с Ираном и Азербайджаном является главным поставщиком газа в Турцию. "Российский газ идет, обеспечивает стабильно и надежно энергетическую безопасность Турции. Ежегодные объемы поставок газа сохраняются примерно на одинаковом уровне", - сказал дипломат в интервью турецкой газете "Айдынлык" и телеканалу "Улусал".
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газ, турция, россия
Энергетика, Газ, ТУРЦИЯ, РОССИЯ
Посол России назвал стабильными поставки газа в Турцию
Посол РФ в Анкаре: поставки газа в Турцию стабильные, сохраняются на одинаковом уровне
АНКАРА, 6 мая – ПРАЙМ. Поставки российского газа в Турцию стабильные, сохраняются примерно на одинаковом уровне, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Россия наряду с Ираном и Азербайджаном является главным поставщиком газа в Турцию.
"Российский газ идет, обеспечивает стабильно и надежно энергетическую безопасность Турции. Ежегодные объемы поставок газа сохраняются примерно на одинаковом уровне", - сказал дипломат в интервью турецкой газете "Айдынлык" и телеканалу "Улусал".
Потребление газа в Турции бьет рекорды, сообщил "Газпром"