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Посол России назвал стабильными поставки газа в Турцию - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Посол России назвал стабильными поставки газа в Турцию
Посол России назвал стабильными поставки газа в Турцию - 06.05.2025, ПРАЙМ
Посол России назвал стабильными поставки газа в Турцию
Поставки российского газа в Турцию стабильные, сохраняются примерно на одинаковом уровне, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T23:20+0300
2025-05-06T23:20+0300
энергетика
газ
турция
россия
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АНКАРА, 6 мая – ПРАЙМ. Поставки российского газа в Турцию стабильные, сохраняются примерно на одинаковом уровне, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Россия наряду с Ираном и Азербайджаном является главным поставщиком газа в Турцию. "Российский газ идет, обеспечивает стабильно и надежно энергетическую безопасность Турции. Ежегодные объемы поставок газа сохраняются примерно на одинаковом уровне", - сказал дипломат в интервью турецкой газете "Айдынлык" и телеканалу "Улусал".
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газ, турция, россия
Энергетика, Газ, ТУРЦИЯ, РОССИЯ
23:20 06.05.2025
 
Посол России назвал стабильными поставки газа в Турцию

Посол РФ в Анкаре: поставки газа в Турцию стабильные, сохраняются на одинаковом уровне

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЦеремония официального открытия газопровода "Турецкий поток"
Церемония официального открытия газопровода Турецкий поток - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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АНКАРА, 6 мая – ПРАЙМ. Поставки российского газа в Турцию стабильные, сохраняются примерно на одинаковом уровне, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Россия наряду с Ираном и Азербайджаном является главным поставщиком газа в Турцию.
"Российский газ идет, обеспечивает стабильно и надежно энергетическую безопасность Турции. Ежегодные объемы поставок газа сохраняются примерно на одинаковом уровне", - сказал дипломат в интервью турецкой газете "Айдынлык" и телеканалу "Улусал".
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