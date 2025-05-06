https://1prime.ru/20250506/gazprom-857332473.html
Минфин не ждет дивидендов от "Газпрома" по итогам 2024 года
Минфин не ждет дивидендов от "Газпрома" по итогам 2024 года - 06.05.2025, ПРАЙМ
Минфин не ждет дивидендов от "Газпрома" по итогам 2024 года
Минфин РФ не ожидает дивидендных выплат от "Газпрома" по итогам 2024 года, сообщил журналистам на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:28+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ не ожидает дивидендных выплат от "Газпрома" по итогам 2024 года, сообщил журналистам на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов. "В проектировках бюджета каких-либо поступлений дивидендов от Газпрома мы не ожидаем", - ответил Силуанов на вопрос, не ожидается ли, что компания по итогам 2024 года все же выплатит дивиденды. "Газпром" в последний раз выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей). Целевой уровень дивидендных выплат "Газпрома", согласно дивидендной политике, составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В условиях санкций компания перенаправила средства на внутренние проекты, включая газификацию регионов и развитие месторождений.
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газпром, антон силуанов, минфин, россия
Энергетика, Газпром, Антон Силуанов, Минфин, РОССИЯ
Минфин не ждет дивидендов от "Газпрома" по итогам 2024 года
Минфин России не ожидает дивидендных выплат от "Газпрома" по итогам 2024 года
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ не ожидает дивидендных выплат от "Газпрома" по итогам 2024 года, сообщил журналистам на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В проектировках бюджета каких-либо поступлений дивидендов от Газпрома мы не ожидаем", - ответил Силуанов на вопрос, не ожидается ли, что компания по итогам 2024 года все же выплатит дивиденды.
"Газпром" в последний раз выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей). Целевой уровень дивидендных выплат "Газпрома", согласно дивидендной политике, составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В условиях санкций компания перенаправила средства на внутренние проекты, включая газификацию регионов и развитие месторождений.
"Газпром" увеличил выручку по МСФО в 2024 году на 25%