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Минфин не ждет дивидендов от "Газпрома" по итогам 2024 года - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Минфин не ждет дивидендов от "Газпрома" по итогам 2024 года
Минфин не ждет дивидендов от "Газпрома" по итогам 2024 года - 06.05.2025, ПРАЙМ
Минфин не ждет дивидендов от "Газпрома" по итогам 2024 года
Минфин РФ не ожидает дивидендных выплат от "Газпрома" по итогам 2024 года, сообщил журналистам на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:28+0300
2025-05-06T19:28+0300
энергетика
газпром
антон силуанов
минфин
россия
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ не ожидает дивидендных выплат от "Газпрома" по итогам 2024 года, сообщил журналистам на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов. "В проектировках бюджета каких-либо поступлений дивидендов от Газпрома мы не ожидаем", - ответил Силуанов на вопрос, не ожидается ли, что компания по итогам 2024 года все же выплатит дивиденды. "Газпром" в последний раз выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей). Целевой уровень дивидендных выплат "Газпрома", согласно дивидендной политике, составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В условиях санкций компания перенаправила средства на внутренние проекты, включая газификацию регионов и развитие месторождений.
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газпром, антон силуанов, минфин, россия
Энергетика, Газпром, Антон Силуанов, Минфин, РОССИЯ
19:28 06.05.2025
 
Минфин не ждет дивидендов от "Газпрома" по итогам 2024 года

Минфин России не ожидает дивидендных выплат от "Газпрома" по итогам 2024 года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ не ожидает дивидендных выплат от "Газпрома" по итогам 2024 года, сообщил журналистам на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В проектировках бюджета каких-либо поступлений дивидендов от Газпрома мы не ожидаем", - ответил Силуанов на вопрос, не ожидается ли, что компания по итогам 2024 года все же выплатит дивиденды.
"Газпром" в последний раз выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей). Целевой уровень дивидендных выплат "Газпрома", согласно дивидендной политике, составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В условиях санкций компания перенаправила средства на внутренние проекты, включая газификацию регионов и развитие месторождений.
Стенд с логотипом компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
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ЭнергетикаГазпромАнтон СилуановМинфинРОССИЯ
 
 
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