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Минфин не ждет дивидендов от "Газпрома" по итогам 2024 года

Минфин не ждет дивидендов от "Газпрома" по итогам 2024 года - 06.05.2025, ПРАЙМ

Минфин не ждет дивидендов от "Газпрома" по итогам 2024 года

Минфин РФ не ожидает дивидендных выплат от "Газпрома" по итогам 2024 года, сообщил журналистам на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:28+0300

2025-05-06T19:28+0300

2025-05-06T19:28+0300

энергетика

газпром

антон силуанов

минфин

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ не ожидает дивидендных выплат от "Газпрома" по итогам 2024 года, сообщил журналистам на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов. "В проектировках бюджета каких-либо поступлений дивидендов от Газпрома мы не ожидаем", - ответил Силуанов на вопрос, не ожидается ли, что компания по итогам 2024 года все же выплатит дивиденды. "Газпром" в последний раз выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей). Целевой уровень дивидендных выплат "Газпрома", согласно дивидендной политике, составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В условиях санкций компания перенаправила средства на внутренние проекты, включая газификацию регионов и развитие месторождений.

https://1prime.ru/20250430/gazprom-857180326.html

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газпром, антон силуанов, минфин, россия