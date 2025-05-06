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Протоиерей: святой Георгий Победоносец был небесным покровителем Москвы - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Протоиерей: святой Георгий Победоносец был небесным покровителем Москвы
Протоиерей: святой Георгий Победоносец был небесным покровителем Москвы - 06.05.2025, ПРАЙМ
Протоиерей: святой Георгий Победоносец был небесным покровителем Москвы
Святой Георгий Победоносец, день памяти которого приходится на 6 мая, был небесным покровителем Юрия Долгорукого - основателя Москвы, и глубоко символично, что... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T04:15+0300
2025-05-06T04:15+0300
общество
россия
москва
каппадокия
турция
георгий победоносец
владимир путин
рпц
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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Святой Георгий Победоносец, день памяти которого приходится на 6 мая, был небесным покровителем Юрия Долгорукого - основателя Москвы, и глубоко символично, что святой Георгий исторически и сейчас изображен на гербах России и ее столицы, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев. День Георгия Победоносца празднуют в Русской Церкви 6 мая. Святой Георгий - уроженец Каппадокии (территория современной Турции), римский военачальник, принял мученическую смерть в 303 году во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане. Святой Георгий издавна почитается на Руси как защитник православного воинства. Он считается небесным покровителем Москвы, а на гербе российской столицы изображена победа святого Георгия над змеем. День герба и флага Москвы празднуется в столице 6 мая – в день Святого Георгия. По словам отца Александра, неслучайно святой Георгий изображен на древних и современном гербах Москвы и России. "Юрий Долгорукий основал Москву, его небесным покровителем был святой Георгий, ведь все Юрии в церковном поминовении – Георгии. Потому, видимо, святой Георгий стал покровителем Москвы, а потом оказался и на гербе России. И это глубоко символично, потому что наша страна, а ее называют уделом Пресвятой Богородицы, возникла не просто так, она не раз спасала другие народы от гибели, ведь победа – это не просто уничтожение врага, это утверждение мира. И само существование нашей страны – это, можно сказать, чудо: мы побеждали зачастую превосходящие военные силы врага – не только по воле людей, а именно по Божьей воле, с его помощью, с помощью святых, в том числе Георгия Победоносца", - сказал Добродеев. Так, он напомнил о символических и неслучайных совпадениях, связанных с Днем Победы. "Наша победа в Великой Отечественной войне пришлась на начало мая. Так совпало, что в 1945 году Пасху – праздник победы жизни над смертью - встречали именно 6 мая, в день памяти Георгия Победоносца, а "маршала победы", Георгия Жукова, назвали и крестили, соответственно, в честь святого Георгия", - добавил священник. "Георгий Победоносец - реальная историческая фигура, он был успешным профессиональным воином, христианином в еще языческой империи. И язычник император Диоклетиан пробовал сначала уговорить его отречься от веры, потом пытал. Святой Георгий многое претерпел, но выстоял, стал победителем в духовном смысле. Он сам был воином - и для нынешних воинов это пример героя, святого. К нему и сейчас обращаются с молитвой - и он помогает", - рассказал Добродеев. По его мнению, для любой победы есть три предпосылки. "Во-первых, каждый человек должен честно трудиться на своем поприще – и военный, и гражданский. Во-вторых, для военных – готовность проявлять героизм, то есть жертвовать собой ради ближних. Ну и самое главное для всех нас – явить святость. Вера – это самое главное дело. Если мы веру будем культивировать, проявлять на практике, то Господь, глядя на нас, дарует победу. Если же мы будем только ждать победы, мы ее не дождемся", - сказал он. Также он подчеркнул важность 809-го указа президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" и призвал "всех людей в погонах" исполнять его на примере своей жизни. "Если мы укрепляем и храним традиционные духовные ценности, то имеем шансы победить", – заключил собеседник агентства.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
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общество , россия, москва, каппадокия, турция, георгий победоносец, владимир путин, рпц
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Каппадокия, ТУРЦИЯ, Георгий Победоносец, Владимир Путин, РПЦ
04:15 06.05.2025
 
Протоиерей: святой Георгий Победоносец был небесным покровителем Москвы

Протоиерей Добродеев: святой Георгий был небесным покровителем Юрия Долгорукого

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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Святой Георгий Победоносец, день памяти которого приходится на 6 мая, был небесным покровителем Юрия Долгорукого - основателя Москвы, и глубоко символично, что святой Георгий исторически и сейчас изображен на гербах России и ее столицы, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев.
День Георгия Победоносца празднуют в Русской Церкви 6 мая. Святой Георгий - уроженец Каппадокии (территория современной Турции), римский военачальник, принял мученическую смерть в 303 году во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане. Святой Георгий издавна почитается на Руси как защитник православного воинства. Он считается небесным покровителем Москвы, а на гербе российской столицы изображена победа святого Георгия над змеем. День герба и флага Москвы празднуется в столице 6 мая – в день Святого Георгия.
По словам отца Александра, неслучайно святой Георгий изображен на древних и современном гербах Москвы и России. "Юрий Долгорукий основал Москву, его небесным покровителем был святой Георгий, ведь все Юрии в церковном поминовении – Георгии. Потому, видимо, святой Георгий стал покровителем Москвы, а потом оказался и на гербе России. И это глубоко символично, потому что наша страна, а ее называют уделом Пресвятой Богородицы, возникла не просто так, она не раз спасала другие народы от гибели, ведь победа – это не просто уничтожение врага, это утверждение мира. И само существование нашей страны – это, можно сказать, чудо: мы побеждали зачастую превосходящие военные силы врага – не только по воле людей, а именно по Божьей воле, с его помощью, с помощью святых, в том числе Георгия Победоносца", - сказал Добродеев.
Так, он напомнил о символических и неслучайных совпадениях, связанных с Днем Победы. "Наша победа в Великой Отечественной войне пришлась на начало мая. Так совпало, что в 1945 году Пасху – праздник победы жизни над смертью - встречали именно 6 мая, в день памяти Георгия Победоносца, а "маршала победы", Георгия Жукова, назвали и крестили, соответственно, в честь святого Георгия", - добавил священник.
"Георгий Победоносец - реальная историческая фигура, он был успешным профессиональным воином, христианином в еще языческой империи. И язычник император Диоклетиан пробовал сначала уговорить его отречься от веры, потом пытал. Святой Георгий многое претерпел, но выстоял, стал победителем в духовном смысле. Он сам был воином - и для нынешних воинов это пример героя, святого. К нему и сейчас обращаются с молитвой - и он помогает", - рассказал Добродеев.
По его мнению, для любой победы есть три предпосылки. "Во-первых, каждый человек должен честно трудиться на своем поприще – и военный, и гражданский. Во-вторых, для военных – готовность проявлять героизм, то есть жертвовать собой ради ближних. Ну и самое главное для всех нас – явить святость. Вера – это самое главное дело. Если мы веру будем культивировать, проявлять на практике, то Господь, глядя на нас, дарует победу. Если же мы будем только ждать победы, мы ее не дождемся", - сказал он.
Также он подчеркнул важность 809-го указа президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" и призвал "всех людей в погонах" исполнять его на примере своей жизни. "Если мы укрепляем и храним традиционные духовные ценности, то имеем шансы победить", – заключил собеседник агентства.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАКаппадокияТУРЦИЯГеоргий ПобедоносецВладимир ПутинРПЦ
 
 
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