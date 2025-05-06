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В Германии не видят смысла в членстве страны в Совбезе ООН - 06.05.2025, ПРАЙМ
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В Германии не видят смысла в членстве страны в Совбезе ООН
В Германии не видят смысла в членстве страны в Совбезе ООН - 06.05.2025, ПРАЙМ
В Германии не видят смысла в членстве страны в Совбезе ООН
Смысла в получении Германией постоянного членства в Совете безопасности ООН на сегодняшний день нет, поскольку страна зависит от США и действовала бы в совбезе... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T08:33+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Смысла в получении Германией постоянного членства в Совете безопасности ООН на сегодняшний день нет, поскольку страна зависит от США и действовала бы в совбезе под диктовку Вашингтона, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Он отметил, что Германия играет значительную роль в структурах ООН и, по мнению собеседника, заслуживает место в совбезе. Однако сейчас страна не может на самом деле быть постоянным членом Совета безопасности ООН, так как она не обладает суверенитетом и зависит от Вашингтона, добавил политик. "Мы по-прежнему были бы вассальным государством, которому американцы диктуют, как себя вести и как голосовать в Совете безопасности ООН. Это просто смешно", - сказал Нимайер. С иронией собеседник отметил, что получение Германией постоянного членства в совбезе при таких условиях просто дало бы США еще один голос.
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общество , германия, москва, сша, сергей лавров, оон
Политика, Общество , ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, США, Сергей Лавров, ООН
08:33 06.05.2025 (обновлено: 08:34 06.05.2025)
 
В Германии не видят смысла в членстве страны в Совбезе ООН

Нимайер: пока Германия зависит от США, смысла членства в совбезе ООН нет

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Смысла в получении Германией постоянного членства в Совете безопасности ООН на сегодняшний день нет, поскольку страна зависит от США и действовала бы в совбезе под диктовку Вашингтона, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Он отметил, что Германия играет значительную роль в структурах ООН и, по мнению собеседника, заслуживает место в совбезе. Однако сейчас страна не может на самом деле быть постоянным членом Совета безопасности ООН, так как она не обладает суверенитетом и зависит от Вашингтона, добавил политик.
"Мы по-прежнему были бы вассальным государством, которому американцы диктуют, как себя вести и как голосовать в Совете безопасности ООН. Это просто смешно", - сказал Нимайер.
С иронией собеседник отметил, что получение Германией постоянного членства в совбезе при таких условиях просто дало бы США еще один голос.
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ПолитикаОбществоГЕРМАНИЯМОСКВАСШАСергей ЛавровООН
 
 
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