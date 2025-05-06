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В Германии не видят смысла в членстве страны в Совбезе ООН

В Германии не видят смысла в членстве страны в Совбезе ООН - 06.05.2025, ПРАЙМ

В Германии не видят смысла в членстве страны в Совбезе ООН

Смысла в получении Германией постоянного членства в Совете безопасности ООН на сегодняшний день нет, поскольку страна зависит от США и действовала бы в совбезе... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T08:33+0300

2025-05-06T08:33+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Смысла в получении Германией постоянного членства в Совете безопасности ООН на сегодняшний день нет, поскольку страна зависит от США и действовала бы в совбезе под диктовку Вашингтона, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Он отметил, что Германия играет значительную роль в структурах ООН и, по мнению собеседника, заслуживает место в совбезе. Однако сейчас страна не может на самом деле быть постоянным членом Совета безопасности ООН, так как она не обладает суверенитетом и зависит от Вашингтона, добавил политик. "Мы по-прежнему были бы вассальным государством, которому американцы диктуют, как себя вести и как голосовать в Совете безопасности ООН. Это просто смешно", - сказал Нимайер. С иронией собеседник отметил, что получение Германией постоянного членства в совбезе при таких условиях просто дало бы США еще один голос.

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общество , германия, москва, сша, сергей лавров, оон