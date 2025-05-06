https://1prime.ru/20250506/germaniya-857301764.html
В Германии не видят смысла в членстве страны в Совбезе ООН
В Германии не видят смысла в членстве страны в Совбезе ООН - 06.05.2025, ПРАЙМ
В Германии не видят смысла в членстве страны в Совбезе ООН
Смысла в получении Германией постоянного членства в Совете безопасности ООН на сегодняшний день нет, поскольку страна зависит от США и действовала бы в совбезе... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T08:33+0300
2025-05-06T08:33+0300
2025-05-06T08:34+0300
политика
общество
германия
москва
сша
сергей лавров
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Смысла в получении Германией постоянного членства в Совете безопасности ООН на сегодняшний день нет, поскольку страна зависит от США и действовала бы в совбезе под диктовку Вашингтона, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Он отметил, что Германия играет значительную роль в структурах ООН и, по мнению собеседника, заслуживает место в совбезе. Однако сейчас страна не может на самом деле быть постоянным членом Совета безопасности ООН, так как она не обладает суверенитетом и зависит от Вашингтона, добавил политик. "Мы по-прежнему были бы вассальным государством, которому американцы диктуют, как себя вести и как голосовать в Совете безопасности ООН. Это просто смешно", - сказал Нимайер. С иронией собеседник отметил, что получение Германией постоянного членства в совбезе при таких условиях просто дало бы США еще один голос.
https://1prime.ru/20250506/berbok-857300758.html
германия
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , германия, москва, сша, сергей лавров, оон
Политика, Общество , ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, США, Сергей Лавров, ООН
В Германии не видят смысла в членстве страны в Совбезе ООН
Нимайер: пока Германия зависит от США, смысла членства в совбезе ООН нет
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Смысла в получении Германией постоянного членства в Совете безопасности ООН на сегодняшний день нет, поскольку страна зависит от США и действовала бы в совбезе под диктовку Вашингтона, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Он отметил, что Германия играет значительную роль в структурах ООН и, по мнению собеседника, заслуживает место в совбезе. Однако сейчас страна не может на самом деле быть постоянным членом Совета безопасности ООН, так как она не обладает суверенитетом и зависит от Вашингтона, добавил политик.
"Мы по-прежнему были бы вассальным государством, которому американцы диктуют, как себя вести и как голосовать в Совете безопасности ООН. Это просто смешно", - сказал Нимайер.
С иронией собеседник отметил, что получение Германией постоянного членства в совбезе при таких условиях просто дало бы США еще один голос.
Немецкий политик прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН