https://1prime.ru/20250506/germaniya-857311697.html

Лидер АдГ призвала Мерца уйти в отставку и провести новые выборы

Лидер АдГ призвала Мерца уйти в отставку и провести новые выборы - 06.05.2025, ПРАЙМ

Лидер АдГ призвала Мерца уйти в отставку и провести новые выборы

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца уйти в отставку и позволить... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T12:53+0300

2025-05-06T12:53+0300

2025-05-06T12:53+0300

политика

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца уйти в отставку и позволить провести новые парламентские выборы после его провала в первом туре голосования в бундестаге. Во вторник лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Мерц набрал лишь 310 из 316 голосов депутатов бундестага, необходимых для избрания на пост канцлера. По информации издания FAZ, парламент не будет проводить второй тур во вторник. Мерц стал первым кандидатом в истории ФРГ, провалившим первый тур голосования. "Мы можем лишь просто призвать руководствоваться разумом. Мерц (должен – ред.) просто уйти в отставку, и должен быть открыт путь к новым выборам в нашей стране", - сказала лидер АдГ. Отрывок трансляции правительственного канала Phoenix с ее заявлением размещен в официальном аккаунте политика в соцсети X. Сам факт выдвижения нарушающего предвыборные обещания Мерца на пост канцлера характеризует политическое состояние Германии, добавила Вайдель. По ее словам, АдГ готова возглавить правительство ФРГ и "поставить страну с головы на ноги". Еще в понедельник сам Мерц сообщил, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства ФРГ. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://1prime.ru/20250506/merts-857308354.html

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общество , мировая экономика, германия, алиса вайдель, фридрих мерц, адг, faz, хдс/хсс