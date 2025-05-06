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Названы города с самыми дешевыми отелями после майских праздников

Названы города с самыми дешевыми отелями после майских праздников - 06.05.2025, ПРАЙМ

Названы города с самыми дешевыми отелями после майских праздников

Отели Волгограда, Ярославля и Владимира снизят цены после майских праздников сильнее остальных – в пределах 37%, подсчитали для РИА Новости аналитики платформы... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T05:21+0300

2025-05-06T05:21+0300

2025-05-06T05:21+0300

бизнес

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ярославль

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Отели Волгограда, Ярославля и Владимира снизят цены после майских праздников сильнее остальных – в пределах 37%, подсчитали для РИА Новости аналитики платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС). "Во второй половине мая сильнее всего подешевеет проживание в Волгограде, Ярославле и Владимире. Так, в Волгограде средняя стоимость размещения снизится более чем на треть – на 37%, до 4,7 тысячи рублей за ночь. В Ярославле бронирование туристического жилья подешевеет на 30% – до 5,4 тысячи рублей за ночь, а во Владимире – на 29%, до 5,1 тысячи рублей", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных. Отмечается, что в десятку городов с наибольшим падением цен также вошли Нижний Новгород, Казань, Тула, Пятигорск, Смоленск, Рязань и Псков, где снижение составит от 16% до 27%. В свою очередь минимальное изменение цен на проживание в отелях зафиксировано в Липецке, Перми, Самаре и Челябинске – менее чем на 1%. А в Уфе и Минеральных Водах расценки на туристическое жилье даже вырастут – на 10% и 5% соответственно. В целом по России средняя стоимость бронирования туристического жилья после майских праздников снизится незначительно – на 6%, с 7,9 тысячи до 7,4 тысячи рублей за ночь.

волгоград

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бизнес, волгоград, ярославль, москва, мтс