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В МВД рассказали, как мошенники пытаются получить код от "Госуслуг"
В МВД рассказали, как мошенники пытаются получить код от "Госуслуг" - 06.05.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как мошенники пытаются получить код от "Госуслуг"
Кибермошенники выманивают у своих жертв код авторизации на портале "Госуслуги" различными способами, сообщает МВД России в Telegram-канале. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T21:19+0300
2025-05-06T21:19+0300
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Кибермошенники выманивают у своих жертв код авторизации на портале "Госуслуги" различными способами, сообщает МВД России в Telegram-канале. Ведомство выделило пять фейковых предлогов, с помощью которых преступники могут попытаться завладеть доступом к аккаунту гражданина.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале "Госуслуги", — отмечает ведомство.В частности, мошенники упоминают маркетплейсы и службы доставки. Типичное обращение — "Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру.Второй предлог — обращение от имени коммунальных служб: "Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? Отлично, теперь, чтобы привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код".На третьем месте в антирейтинге — медицинские организации. "Вы записаны на приём, но нужно подтвердить, что вы — это вы. Код пришлём по СМС".В четвертом случае звонят якобы от имени "Почты России": "Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте, чтобы мы могли направить вам трек номер".Пятый предлог — обращение от имени образовательных организаций. Например, могут сказать: "Вы не прошли аттестацию, и будете не допущены к экзамену, но можно пройти тест на нашем сайте"."Если вы слышите любую из этих фраз - прекращайте общение. Запомните! Ни одна из этих организаций не запрашивает коды из смс! Никому и никогда их не сообщайте!" — предупреждает МВД.
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почта россии, мвд, технологии, мошенники
Мошенничество, Почта России, МВД, Технологии, мошенники
В МВД рассказали, как мошенники пытаются получить код от "Госуслуг"
В МВД объяснили, как мошенники могут взломать аккаунт на "Госуслугах"
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ.
Кибермошенники выманивают у своих жертв код авторизации на портале "Госуслуги" различными способами, сообщает МВД России в Telegram-канале
.
Ведомство выделило пять фейковых предлогов, с помощью которых преступники могут попытаться завладеть доступом к аккаунту гражданина.
"Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале "Госуслуги", — отмечает ведомство.
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В частности, мошенники упоминают маркетплейсы и службы доставки. Типичное обращение — "Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру.
Второй предлог — обращение от имени коммунальных служб: "Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? Отлично, теперь, чтобы привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код".
На третьем месте в антирейтинге — медицинские организации. "Вы записаны на приём, но нужно подтвердить, что вы — это вы. Код пришлём по СМС".
В четвертом случае звонят якобы от имени "Почты России": "Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте, чтобы мы могли направить вам трек номер".
Пятый предлог — обращение от имени образовательных организаций. Например, могут сказать: "Вы не прошли аттестацию, и будете не допущены к экзамену, но можно пройти тест на нашем сайте".
"Если вы слышите любую из этих фраз - прекращайте общение. Запомните! Ни одна из этих организаций не запрашивает коды из смс! Никому и никогда их не сообщайте!" — предупреждает МВД.