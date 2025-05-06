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Вологодский губернатор назвал владельцев алкомаркетов соавторами терроризма

Вологодский губернатор назвал владельцев алкомаркетов соавторами терроризма - 06.05.2025, ПРАЙМ

Вологодский губернатор назвал владельцев алкомаркетов соавторами терроризма

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал владельцев алкомаркетов "соавторами алкогольного терроризма", пишет РБК. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T07:56+0300

2025-05-06T07:56+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал владельцев алкомаркетов "соавторами алкогольного терроризма", пишет РБК. Как сообщает издание, Филимонов считает, что владельцы алкомаркетов "являются триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны". "На мой взгляд, распространение доступности алкоголя через алкомаркеты - не что иное, как содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений", - сказал глава региона. В Вологодской области с 1 марта вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. В соответствии с документом, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. В объектах общепита (кафе, буфеты, бары), расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя осуществляется с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00. В выходные и нерабочие праздничные дни - с 8.00 до 23.00. При этом бары и кафе могут продавать алкоголь с 8.00 до 23.00 при одновременном соблюдении ряда условий, указанных в законе. Нельзя продавать алкоголь в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, в подвалах, на цокольных этажах, а также торговых объектах, в которых нет отдельного входа для погрузки или разгрузки алкогольной продукции. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что введенные в Вологодской области ограничения на продажу алкоголя уже показали снижение смертности населения. По его данным, снижение потребления алкоголя может принести "быстрые победы" в росте продолжительности жизни россиян - статистически доказано, что существенный рост (новогодние праздники) или сокращение ("сухой" закон) потребления алкоголя оказывают незамедлительное влияние на смертность.

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